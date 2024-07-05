東亞社會宗教調查：香港、韓國離教率最高

皮尤研究中心發表最新報告《東亞社會的宗教與靈性》，對東亞包括香港10,000多名成年人進行調查，香港、韓國脫離宗教信仰比率是世界最高。



該報告根據四個東亞社會（香港、日本、韓國、台灣）和鄰國越南10,390名成年人於2023年6月2日至9月17日以七種語言進行。



報告指出，該地區的宗教認同正在發生巨大的變化，受訪者表示在成長過程的宗教身分與現在所聲稱的不同。從越南成年人的17%到香港和韓國各53%的成年人，從宗教背景轉向其他宗教（或無宗教信仰）的比例不等。



香港、韓國離教率最高



香港、韓國離教率最高——香港（37%）和韓國（35%）超過三分之一的成年人表示現時不再信奉任何宗教，這比挪威（30%）、荷蘭（29%）和比利時（28%）等歐洲地區較高。排名前列的還有另外兩個東亞社會：台灣（22%）和日本（21%）。



許多東亞受訪者說，他們在童年時期是在某種宗教中長大的，但現在卻不再認同任何一種宗教。例如，15%的香港成年人表示，他們是作為基督徒長大的，但現在沒有宗教信仰。14%的韓國和日本成年人表示，他們是佛教徒長大的，但不再認同任何宗教。



「離教」不等於「放棄宗教」



由此可見，宗教轉變率高並不完全是因為人們放棄宗教。目前，韓國（12%）和香港（9%）大約有十分之一的成年人認為自己是基督徒，但在不同的宗教傳統（如佛教）中長大，或者在沒有宗教認同的情況下長大。



報告解釋，調查的四個東亞社會（香港、日本、韓國、台灣），無宗教信仰的人口比例有所增加。這增加是因為有更多人從原來的宗教信仰轉變為沒有宗教信仰，這種轉變導致了沒有宗教信仰人口淨增長。



在香港，30%的成年人表示他們是在沒有宗教信仰的情況下長大的，而目前61%的人認為自己沒有宗教信仰——增加了31個百分點。



該份報告揭示了東亞地區宗教認同的顯著變化，以及無宗教信仰人口的增長趨勢，有關發現對於理解當代東亞社會的宗教和靈性狀況具有重要意義。

