衛理總會分裂：大馬衛理公會拒絕接納同性議題

美國聯合衛理公會廢除對LGBTQ神職人員禁令，馬來西亞衛理公會發聲明堅持遵守聖經教導拒絕接納LGBTQ，強調對聖經婚姻教導的忠誠；並且不再派代表參加美國聯合衛理公會的總議會。



馬來西亞《衛理報》在臉書報導，美國聯合衛理公會（UMC）今年5月1日大會以壓倒性票數廢除自1984年以來對LGBTQ神職人員的禁令，引起社會廣泛爭議。這一決定導致教會內部分裂，約四分一的教會選擇脫離UMC，讓人痛心。UMC過去在全美擁有30,543所教會，會友人數達650萬。自2019年至2023年底，約四分一（7,658所教會）脫離UMC。



報導指，馬來西亞衛理公會（MCM）堅持遵守聖經教導，拒絕接納LGBTQ，強調對聖經婚姻教導的忠誠。衛理公會砂拉越華人年議會會長劉會明接受衛理報訪問指出，早在2021年6月30日，英國衛理公會在一場重大的投票以254票對46票，通過「為同性結合提供祝福並承認同居伴侶」 的決議。



馬來西亞衛理公會會督理事會隨即於7月2日發表聲明，探討「從聖經和牧養觀點處理同性婚姻課題」，從聖經的權威、聖經的婚姻製度，以及基督徒對同性婚姻的回應，重申馬來西亞衛理公會（Methodist Church In Malaysia，MCM）忠於聖經對於婚姻的教導，並且鄭重表明該會拒絕接納LGBTQ的立場。



同時，在2022年總議會上決定修改法規，廢止《馬來西亞基督教衛理公會法規》第四部第三章第二段之第 518 條中的第 1、2 項，並且不再派代表參加美國聯合衛理公會的總議會。



劉會明提醒所有隸屬馬來西亞衛理公會的機構和教會，必須慎重使用標誌（Logo），確保使用該會的標誌，避免誤用美國聯合衛理公會的標誌，以免產生誤解，呼籲教會要保持警覺，忠於傳揚上帝之道，祈求那些偏離正途的人能回歸。

