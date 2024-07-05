講座：牧師籲青少年講道「非道德課程，別空洞說教」

京都信愛教會舉行教會與學校講座，牧師提倡以簡潔故事和上帝的大故事教導孩童，使講道成為靈性引導，別於空洞說教，幫助年輕一代在信仰中更深入，同時促進福音工作的進展。



日本基督教團京都教區教育部6月16日在京都聖徒教會舉行講座，目的為教師和信徒重新思考傳福音和敬拜的方式，並找到更有效的方法來教導年輕一代，透過討論和實踐幫助年輕人的信仰更加深入，也讓青少年工作者在福音事工取得更大的進展。



京都信愛教會主任牧師大頭眞一在講座提出引人深思的問題：「能夠得出結論這樣的講道就可以稱為福音嗎？」對於兒童事工，人們傾向將講道變得更像是道德或倫理課程，卻或許忽略了基督的恩典是信仰的根基。大頭眞一強調，重點在於讓成人和兒童一起注視基督，而不是將基督放在成人與兒童之間的對立中。



他提出兩項具體嘗試：首先是利用視聽材料講述故事，以短而精簡的方式傳達信息，讓年輕人更容易理解和吸收。另一個是面對挑戰時，要根據上帝的大故事來思考，讓信仰不僅是表面上的禮儀，而是真實生活中的實踐。



《世界將是新的》一書裡面回顧了《創造→墮落→世界的復興》的主題。他鼓勵孩子們通過上帝的話語在世界上發揮積極的作用，並透過對信仰的探討和討論來培養孩子們堅定的信仰。



最後，大頭眞一再次強調，講道應該是福音的傳講，不是虛構的故事，而是關於已經發生的神的應許：「當我們記得這一點時，講道才能真正帶來靈性的啟發和引導，而非僅僅是一場道德課程或無效的演講。」

