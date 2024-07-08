【旅遊系列】暑假郵輪靈修之旅：探索阿拉斯加山脈冰川









暑假海上靈修之旅展開！牧師帶隊乘坐郵輪前往阿拉斯加，近距離觀賞雄偉山脈、崎嶇冰川、野生動物、古雅漁村，船上並舉辦奮興會、詩歌敬拜，一起探索上帝創造之美。



阿拉斯加雄偉山脈、崎嶇冰川 親近上帝



海上靈修之旅於7月6至13日展開，由普斯頓沃浸信會（Prestonwood Baptist Church）傑克·葛拉漢牧師（Pastor Jack Graham）夫婦帶隊，乘坐荷蘭美洲號郵輪（Holland America's Eurodam）前往阿拉斯加冒險，迎接美國雄偉的自然景觀。



從朱諾（Juneau） 到凱奇坎（Ketchikan）令人驚嘆的風景向四面八方宣告著造物主的榮耀，偉大的未開墾邊境——阿拉斯加的荒野、雄偉的山脈、崎嶇的冰川和邊疆歷史迎接每一個遊人。遊輪將駛過深綠色的森林，看到各式各樣的野生動物、參觀古雅的漁村。



葛拉漢牧師表示，這是一次非凡的阿拉斯加基督教巡遊，他在信中呼籲大家一起參加：「當您凝視大海時，會發現這一切的浩瀚和奇妙，它的廣度、長度和深度確實令人難以抗拒。當您看到雄偉的雪山與完美的天空融為一體時，會情不自禁地讚美偉大的造物主。」



7天海上航行靜心欣賞上帝創造



這趟7天的海上航行停靠在朱諾、錫特卡、凱奇坎等美麗的港口，還有駛向加拿大不列顛哥倫比亞省的維多利亞。這是一個靜下心來欣賞上帝創造之美，反思祂的話語的絕佳機會。



葛拉漢牧師在郵輪舉行奮興大會，期待著從上帝的話語中帶來適用和鼓舞人心的信息，並且邀請著名的牧者邁克爾·尼爾（Michael Neale）、查理·比林斯利（Charles Billingsley）帶領敬拜，讓參加者促進與主的關係認定一生唯有基督。



暑假海上靈修之旅將是一次難忘的屬靈體驗，一起探索上帝的創造，並在阿拉斯加的壯麗景色中尋求祂的同在。

