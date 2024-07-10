調查：教師、家長情緒壓力與學生抑鬱程度成正比

城市大學團隊針對本地中小學生、教師及家長心理健康進行調查，發現小學生情緒壓力三年最高，家長與教師亦處於中等或以上水平。城大社會及行為科學系郭黎玉晶教授表示學生、家長、教師心理健康互為影響，建議學校採用校本正向教育計劃，提升家長和老師的心理健康。



小學生情緒壓力三年最高



調查透過問卷形式成功訪問4,002名中小學生、教師及家長，近三成小學生中等程度或以上抑鬱（27.4%）、焦慮（21.6%）和壓力水平（29.2%）。四成小學生表示對疫情有中度或以上的懼怕程度（40.6%）。這些數據反映出小學生在2020-21年間的抑鬱、焦慮和壓力水平在過去三年為最高。



中學生中度至嚴重抑鬱佔4至5成



在中學生方面，雖然超過八成的中學生認為他們擁有中等或以上的抗逆力（82.7%），但同時亦有四至五成的中學生表示有中等程度至嚴重的抑鬱（46.4%）、焦慮（38.3%）和壓力水平（52.1%）。



中學生家長比小學生家長較高抑鬱



中學生家長相比小學生家長有較高程度的抑鬱、焦慮和壓力水平，只有約一成的小學生家長有中度或以上程度的抑鬱（12.6%）和焦慮徵狀（7.1%）。相反，超過三成和超過一成的中學生家長分別有中度或以上程度的抑鬱（36.3%）和焦慮徵狀（15.5%）。超過七成的小學生家長於新冠疫情期間在管教孩子方面有中度或以上的壓力水平（75.3%）。



中、小學教師負向情緒中等或以上



超過兩成的小學教師（24.1%）和中學教師（21%）的負向情緒評估分數為中等或以上。在過去三年，小學教師負面情緒上升，在工作滿意度及學校管理滿意度均有顯著下降趨勢，當中超過一成半的小學教師（16.1%）表示在疫情下面對中度或以上的壓力水平。



城大社會及行為科學系郭黎玉晶教授表示，家長和教師的心理健康與孩子的心理健康互為影響，建議學校採用校本正向教育計劃，提升家長和老師的心理健康。



（資料來源：編輯自城市大學新聞稿）

