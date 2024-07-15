城寨清拆30年留影：程文輝折服黑幫 潘靈卓救癮君子的傳奇

九龍城寨清拆30周年，電影《九龍城寨之圍城》掀起一波熱話，然而城寨奇觀不限於此，查究史蹟上世紀兩位女性將九龍城寨打造成福音之城，讓我們一起古今探源……。



九龍城寨是一個具有奇特歷史背景的地方。最初在1847年由清朝政府擴建，成為新安縣政府的一個軍事駐地。自1899年5月起，它變成了香港境內一座無政府狀態之地。在1941年12月至1945年8月間，九龍城寨曾短暫被日軍佔領，光復後又恢復了無政府狀態。



1987年，中華人民共和國政府與英國政府達成協議，決定清拆九龍城寨。1994年清拆工作正式完成，距今已有30年。昔日的遺址後來改建成了九龍城寨公園。



城寨給人印象是罪惡之城沒有法律、藏污納垢的神秘區域，在英國、中國和香港政府「三不管」的情況下成為無人願意踏進之境。然而上世紀60、70年代，兩位女基督徒（程文輝、潘靈卓）勇闖城寨展開福音工作。



程文輝：失明社工飲毒粥 眾黑幫信耶穌



香港第一位失明社工程文輝，自小雙目失明，生長於封建迷信社會受盡委屈，卻天生鬥志憑著不屈不撓的精神，奉獻自己給上帝衝破失明的限制，更為人津津樂道是深入九龍城寨救妓女，感動黑幫頭目信主，贏得「中國海倫凱勒（美國傑出盲人女性）之稱」。



程文輝於1936年廣州出生，六個月大因醫療失誤終身失明，由當年33歲的傭人和姐照顧、讀書、生活。程文輝先後就讀拔萃女書院，後來獲取獎學金赴波士頓、得州升學，1960年返回香港成為社署首位失明社工。



本身是基督徒的程文輝與傭人和姐深入九龍城三不管的地方勸妓女改行從良，被當時的黑幫頭目斥責搶人，要她選擇三種殘忍的死法：槍斃、亂棍、飲毒粥。



程文輝選擇第三種，並與黑幫頭目直言不諱：「槍和亂棍死得太快，飲毒粥可以爭取時間跟和姐道別。」於是兩人一齊飲毒粥，戲劇化的原來毒粥是假的，這位黑幫頭目深感佩服給錢程文輝坐的士回家，多年後更帶同一班黑幫小弟信耶穌，還寄了100元美金給程文輝。



這位傳奇人物將經歷寫成自傳《失明給我的挑戰》（One of the Lucky Ones），90年代搬上舞台名為〈伴我同行〉，其後自傳編成《伴我同行》和少年版，成為不少中學的圖書目錄，鼓勵著無數的少年人。



潘靈卓：英國飄洋來港 入城寨福音救癮君子



另一位女中豪傑是宣教士潘靈卓（Jackie Pullinger），1966年22歲隻身離開英國乘坐輪船飄洋過海來到香港維多利亞港，心中泛起激情回應上帝呼召差去的地方，於是毅然下船要求入境，身上帶了100港元，只能夠生活三個月的生活，就此走進九龍城寨展開福音工作。



當時城寨人口超過30,000人是社會被遺忘的底下階層，到處充斥著賭場、妓寨、鴉片煙館、白粉檔，是黑幫勢力爭霸的地盤。



潘靈卓就在這個無人之境，透過她的青年中心向無數的癮君子傳福音，1973年開放自己的家接待戒毒的人，大家每天一起讀聖經和生活，有廟街牧師之稱的黎振滿（Sam叔）就是其中一位。當年曾發生驚險的小插曲，有黑幫分子搗亂青年中心，黑幫頭目因著潘靈卓的真誠對待和服侍，受感動，竟然保護青年中心懲戒滋事分子。



隨後，1981年潘靈卓創辦「聖士提芬會」協助吸毒者、妓女、幫派人士戒毒，為藥物成癮的康復者、妓女、三合會成員提供福音戒毒。2007年12月聖士提芬會擴展到一所200人提供住宿的機構，一群戒毒者在房內10天由一班成功戒除毒癮的同行者，為他們祈禱關懷照料，藉著信仰戒毒無需依賴任何藥物治療。



同樣地，這位傳奇女性被人冠以「香港德蘭修女」的美號，而她早期在香港的宣教歷程記載在《追龍》一書。

