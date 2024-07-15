調查：留港長者幸福感雖上升 4成仍獨居6成陷社交孤立





香港基督教服務處進行「留港長者狀況及服務需要調查2024」揭示留港長者幸福感雖提升，仍面臨獨居和社交孤立感。調查發現，逾4成留港長者沒有子女在港，社交孤立屬高風險的長者比例達6成。



香港基督教服務處（服務處）繼去年4月發布調查後，於去年8月至今年5月進行「留港長者狀況及服務需要調查2024」，由社工以面談形式訪問135名55歲或以上的留港長者。結果發現幸福感較好的留港長者人數由去年調查的約兩成（21.9%）上升超過一倍至近六成（56.3%）。然而，社會仍需關注他們的抑鬱及社交孤立風險。



抑鬱及社交孤立嚴重 生活重心轉變



留港長者雖較去年幸福，但調查發現有約四成半人（45.9%）為「獨居」，孤立情況日趨普遍。而社交孤立屬高風險的留港長者由去年的近八成（79.5%）下降至約六成（63.0%），有抑鬱傾向的留港長者則由去年的近七成（69.9%）減少至近五成（49.6%），兩者數字下跌後仍屬偏高。另外，約兩成半人（26.7%）表示生活重心在子女移民後有所轉變，涉及「情緒」、「生活模式」及「角色轉變」。當中有長者表示「擔心沒有依靠，連談心的朋友都移民」，亦有人指「沒有人陪飲茶，沒有人陪做義工」及「不捨得孫子們」。



長者們在子女移民後，生活重心轉變，情緒、生活模式和角色都受到影響。與移民子女的聯絡頻率對長者的幸福感有重要影響，但數碼鴻溝成為聯繫的障礙，近半數長者（49.6%）無法完全自行使用智能電話或沒有智能電話。



支援留港長者 恢復社交生活



服務處去年8月開展的「社區好幫手——支援留港長者服務計劃」提供各類活動及上門服務，有效提升了長者的幸福感和減少了抑鬱傾向。計劃讓長者重拾自我價值，例如76歲的楊女士通過參與計劃，恢復社交生活並參與義工活動，情緒得以疏導，並鼓勵其他長者尋求支援。



根據調查結果和計劃經驗，服務處提出建議，包括鼓勵長者參與同路人活動，覺察情緒行為並陪同協助尋求專業人士的協助，以及建構平台提升長者的自我價值。服務處舉辦「留港長者關懷日」活動，公眾透過攤位遊戲及工作坊了解留港長者的需要；留港長者亦透過藝術作品表達心聲。



有關建議旨在幫助留港長者適應子女移民後的生活，重建新的身分和角色，促進轉化新身分，重建新生活軌跡。



（資料來源：編輯自香港基督教服務處新聞稿）

