航海主日：海員常駐陌生地盼情感靈性陪伴

海員默默無聞地為我們運送約90%的日常所需用品，但我們對其工作和需求知之甚少。每年，香港基督教協進會、海員傳道會呼籲教會舉行「航海主日」，以記念海員及其家人，並為他們祈禱。



今年的航海主日定於7月14日，講章題目：「海員之家」，福音經課：詩篇95篇3至7節。這首詩篇以敬拜呼召開始，期待一場充滿喜樂、感恩和讚美的慶祝活動。航海主日崇拜同樣可以歡慶，焦點在上帝，祂是我們救贖的磐石。



詩篇作者描述了上帝的創造，包括山頂、地下和海底，這些地方對上帝來說完全觸手可及，因為它們是祂所創造的。地球是上帝創造並掌管的，我們所看到的奇蹟依舊存在，是因為上帝旨意如此。



經文告訴我們關於敬拜的態度，描述身體姿勢，跪下和屈身俯伏，這些是謙卑和卑微順服的姿態。我們來到上帝面前不只是帶著謙卑的外表，也要存謙卑的心。上帝與敬拜者之間有約，敬拜者知道上帝會親近那些親近祂的。



海員航行的大海屬於上帝



海員通常在離久情疏的環境下工作，即使進港也隱藏在安全門、高柵欄和警告標誌後。他們在陌生的土地上是陌生人，可能沒有人知道他們的存在或出海。我們對船舶和海洋的認識有限，大約90%的資源依賴海員送抵，但對他們的了解甚少。



這種缺乏關注可能源於認為海洋已被馴服，不再對海員構成危險。然而，海員的安全航行需要體能、培訓、經驗和對他人的信任，大海尚未被馴服，但上帝賦予了我們航行的能力。



講章繼而介紹海員傳道會，是一間關心海員事工的基督教慈善機構，成員多因個人經驗、家人或朋友與海洋有密切關聯，或因認識其工作而受到啟發參與協助。當船舶駛進港口時登船在海員的工作地方會面，或在海員之家提供歡迎服務。



海員需要情感交流、身體照顧、靈修陪伴



海員有不同程度的需要，包括實務支持、情感交流、身體照顧和靈修陪伴。海員的工作結合體能、培訓、經驗和信任，他們的工作要求長期離家，在未被馴服的海洋上工作，有時面臨危險，對身心都有高要求。



海員傳道會呼籲盡力支持海員，無論是實務幫助、情感支持、身體照顧還是靈性陪伴。



「2024航海主日」全文

