第96屆港九培靈研經會 探討生命的抉擇、上主的救贖





第96屆港九培靈研經會8月1日展開，實體與線上同步進行，主題為「生命的抉擇，上主的救贖」。黃福光博士從出埃及記探討人生救贖之旅；陳廷忠牧師探討人生路上面對困苦的態度；費蘭度牧師回應今天信徒在茫然人世中為何仍要尋求神。



港九培靈研經會將於8月1至10日在九龍城浸信會舉行，一如既往設有早堂研經會（上午9時）、午堂講道會（上午11時）、晚堂奮興會（下午7時）。



大會主席樓恩德牧師在今期《培靈會訊》表示，自從疫情之後，網上直播成為習慣現場聚會人數大幅減少。然而，培靈會仍然雙線進行，提供各區實體聚會，並且有15間堂會同步轉播，讓參加實體聚會的會眾參與集體崇拜和禱告敬拜。為了方便未能出席現場的人士參與，培靈會的重溫時間將會延長，錄影保留至8月15日晚上。



今屆培靈研經會邀請三位講員主講。香港浸信會神學院舊約教授黃福光博士主領早堂，講題：「出埃及記——救贖之旅」，重點放在離開埃及的興奮心情過後，身處人生曠野，生活難題充滿挑戰，面對不完全的世界，如何找到平衡點，既不放棄成翟之路，也不過於理想主義，心中存著盼望走完救贖之旅。



墨爾本神學院研究中心主任陳廷忠牧師主講午堂，講題：「鍥而不捨的生與死——聖經中求生、求死的對話」，以三個不同的意念探討人生的追求，包括生命的意義、安生立命的理想、追求永恆的價值，探討人生路上面對困苦的態度，以及生命和死亡的價值。他透過九個聖經人物求生求死的抉擇，與會眾一同反思信用的力量，為何還要活下去。



晚堂由斯里蘭卡來香港的費蘭度牧師（Ajith Fernando）主講，題目：「尋求上帝——詩篇十篇」，引領會眾走上朝聖之旅。人的一生順境和服侍在過程中，討人也經歷悲喜，他將用詩篇描述十段鼓舞人心的旅程，回應今天信徒在茫然人世中為何仍要尋求神。

