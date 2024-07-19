青年牧養茶座：林一君牧師電競尋羊記

香港基督教協進會舉辦青年牧養茶座，林一君牧師藉著網絡遊戲與年輕人建立信任，推動網上牧養；葉菁華院長則強調，上帝創造人是為了享受祂的美善，教會應關注使命，平衡網絡與實體世界的發展以培養信仰。



年輕人電競建立自信



縱橫網絡遊戲世界30 年的林一君牧師自言， 中學時代已經開台，做過中學老師，日間教書晚上招攬學生打機，在信義會擔任牧職時仍熱愛打機，並自認是「kidult」（成年兒童），對日本文化情有獨鍾。



林一君認為，上網打機有助於分析年輕人的行為，並指出，儘管網上的名稱如何變化，個人的性格卻是不變的。以自己為例，最終年輕人都能得知她的牧師身份，並願意與她交流。疫情期間，雖然不能進行實體聚會，卻能進入年輕人的網絡世界，一面捉魚，一面與他們交談。



網絡世界不僅限於年輕人，林一君分享道，就連媽媽級的玩家也會上網，甚至向她尋求幫助處理教兒的問題。在疫情期間，曾經上到一位玩家的「家中」，其實是一個島上的遊戲，這樣的探訪不需要實體到訪。



牧師網上施行堅信禮



「年輕人未必能衝破面對面的空間限制，但在網上卻有自由度表現自己。有年輕人透過打機建立自信，我在網上為他施行堅信禮。」



她引用保羅在哥林多前書9章19至22節的話：「向猶太人，我就作猶太人，為要得猶太人；向律法以下的人，我雖不在律法以下，還是作律法以下的人，為要得律法以下的人；向沒有律法的人，我雖不在沒有律法的景況中，還是作沒有律法的人，為要得沒有律法的人。無論如何，總要救些人。」



然而，有長執不認同她的做法，質疑網上是否能有真正的團契。林一君在網上不會自稱是牧師，只是以一個打機的女孩子身份出現，卻吸引了不少家長、年輕人和小學生來找他談天說地。



林一君提醒：「打機需要自律，分清現實生活與網上世界，特別是年輕人喜歡在晚上玩遊戲。」



上帝創造人勞役人？



中大崇基學院神學院院長葉菁華教授自稱是全港第一屆有電腦考會考的人。在那個年代，個人電腦開始興起，成為世界的一部分。就著分享的題目「信仰如何理解現在所做的事情」，他指出兩點：



上帝創造人最重要的目的不是叫人做工幫祂打工，而是享受祂一切的美善。香港社會經歷社運和疫情的創傷，很多人不開心，表面笑盈盈，上網打機是一種自癒，忘記不開心的事。以前的人返團契為了打桌球，今天的人呢？



耶穌差遣 教會承擔使命



約翰福音20章記載耶穌復活後在門徒面前顯現，然後又向彼得顯現，吩咐彼得出去餵養祂的羊，這是大使命的差遣。教會如何成全呢？以前的團契，同年齡層去到80人，現在的團契要靠跨代組成，由Form 1至Form 5的學生組成。以前的年青人很興旺，不過現在已經分散到世界各地或者已經沒有返教會了。



網絡牧養羊



葉菁華強調：「教會增長不是目的，是結果。事奉自然有人來，教會自然增長。所以電競不是增長工具，是年青人的空間。今天耶穌怎樣進入人群社區呢？既然有牧者願意進入網絡牧養羊群，得到信任這難得的機會，為甚麼不珍惜呢？」



耶穌說：「無論在哪裡，有兩三個人奉我的名聚會，那裡就有我在他們中間。」（馬太福音18:20）無論在何地方，甚至電競世界都是一樣的。



網絡與實體世界的平衡



在問答環節，林一君補充，網絡與實體世界需要平衡發展。由實體世界進入網絡，在虛擬世界關懷年青人，然後約他們出來。有年青人願意來到教會，無論任何渠道都可以讓人去接觸信仰，最終一切交回給上帝。她繼續解釋為甚麼要去回到實體世界，因為有些事情的確需要面見，在網絡世界不完全看到對方的表情。在實體場景做輔導，可以掌握對方的真實狀態。



年青人對教會的失望



葉菁華分享，有年青人對教會感到失望，因為教會不能讓他建立成長。疫情期間，他主動提出派口罩都要經過教會執事的程序，由教會安排他要怎樣做。在網絡世界可以給這年青人喘息的空間。



不過，葉菁華認為始終都需要實體教會，「年青人長大後結婚不會在網絡的虛擬世界舉行吧，他們的父母生病了，甚至做喪事，有需要返回現實世界進行探訪，為他們安排殮葬。」



香港基督教協進會7月9日舉辦青年牧養茶座，主題「從實踐到神學：探索青年新生代．教會新面向」，地點：聖公會諸聖座堂感恩堂；參加者來自港澳教會的教牧同工、神學生、青年工作者，近百人出席。

