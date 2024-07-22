精神健康講座 廖廣申醫生：產後精神病發率僅千分之一

忠僕事奉中心舉辦精神健康講座，精神專科廖廣申醫生指出婦女患抑鬱症是男性的2倍，並識別產後抑鬱症類型與症狀；臨床心理學家黃志明博士提出認知行為療法識別負面思想，呼籲丈夫支援太太。



產後抑鬱症的分類與症狀



廖廣申醫生以「認識產後抑鬱及培養正向健康的親子及婚姻關係分析」為題，首先分析壓力的源頭，主要來自內在，理想主義性格的人介意他人看法，以及外在因素如轉工、搬家等。過度壓力會對情緒產生影響，出現焦慮、激動、絕望、情緒低落等症狀。根據抑鬱症流行病學數據，每100個人就有10至20人患有抑鬱症，男女比例為1比2，婦女患抑鬱症的機會可能是男性的2倍。



產後抑鬱症分為三類：第一類「產後低落」（50-80%）通常在產後3天左右出現，失眠食慾下降，只要家人諒解支持多數能自動改善。第二類「產後抑鬱症」（10-15%）在產後幾個星期後出現，患者可能感到心情低落，對照顧嬰兒乏力產生罪疚感。第三類「產後精神病」這種情況較少見，發生率僅千分之一，可能出現躁動不安、意識混亂、妄想等症狀，當事人未及時接受治療，可能犯下拭嬰悲劇，必需儘快就醫，香港早前發生有關個案。



抑鬱症的症狀包括喪失自信、絕望、對生活失去興趣、出現自殺念頭等。行為方面可能表現為避開他人、自我關閉、煩躁易怒、工作學業表現衰退等，導致社交、職業、學業、家人關係、性格、靈性等方面障礙。



男人也抑鬱 女性怎治療？



廖廣申提醒，母親產後父親也會有抑鬱，夫婦兩人同時出現抑鬱可能產生衝突。男性抑鬱的成因通常來自強烈失落感、自我認同危機，如事業成就與理想有差距、健康狀況轉差等。



從心理因素分析，抑鬱症的成因可能來自童年或少年時期不愉快的經歷、與父母分離、家庭問題、人格發展等。



女性的抑鬱問題除了心理治療，可能需要藥物治療，透過調整神經傳導物質如多巴胺、正腎上腺素等來控制意志和情緒，情況嚴重時需要服用抗抑鬱藥。



抑鬱症影響孩子未來



抑鬱症問題處理不當，可能對孩子未來發展產生影響，如語言、行為、學業成績等。孩子進入青少年期後，患上抑鬱症的機會也高。因此，家人需要有耐性，「快快地聽，慢慢地說，慢慢地動怒」（雅各書1:19）、「一句話說得合宜，就如金蘋果在銀網子裡 」（箴言25:11）可以帶來正面影響。



夫婦相處七言、宗教助力支撐人生



夫婦相處時，應多積極聆聽、欣賞、持之以恆，保持冷靜，學習情緒管理。廖廣申送給大家的7個字：「請」、「我們」、「多謝你唔該哂」、「做得好好」、「你的意見呢？」、「你真是了不起！」、「對不起是我錯了。」



廖廣申認為，宗教信仰有助於支撐和影響人生，面對挑戰時懂得處理情緒，提升EQ處世態度，可減少壓力、自殺行為、吸毒等問題。對孩子來說，不僅要教他健康成長，還要教他做一個行公義的人，如箴言22章6節所說：「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。」



建立支援系統丈夫責任重大



臨床心理學家黃志明博士的講題為「照顧母親的心理健康」，強調識別產後抑鬱的警訊非常重要。如果母親產後過了2至3星期仍然有情緒變化，如失去興趣、食慾下降、體重減輕或出現自我傷害念頭，應立即尋求專業醫療幫助。



黃志明強調，丈夫在照顧太太方面責任重大，彼得前書3章7節教導「作丈夫的和妻子同住……一同承受生命之恩……敬重她」。母親在產前亦需要作好準備，例如參加產前課程，學習面對分娩的挑戰，產後制訂休息、營養、運動方面的計劃。此外，建立支援系統，包括家人、朋友和丈夫，保持健康的生活方式，確保充足睡眠，每天至少7至8小時，避免酒精和藥物，進行有規律的運動，每星期至少150分鐘中等強度的運動。



學習管理技巧，找到適合自己的放鬆方式，如閱讀、聽音樂，有助減輕焦慮。家人也需要提供情感支援，肯定母親的努力，聆聽母親的感受，幫助她度過難關，避免感到孤單，以及避免指責和批評的言辭，協助母親照顧嬰兒，包括喂奶、換尿片、清潔打掃等。



認知行為療法：識別負面思想



黃志明提出，一旦遇上產後抑鬱，認知行為療法是一種有效的治療方法。這種療法重點是識別當事人的負面思想，哪些會導致情緒低落和焦慮的思想，並用更積極和現實的想法去代替。認知行為療法通常是短期的治療，研究顯示可以顯著減輕產後抑鬱症狀，並且預防復發。



最後，黃志明提到產後抑鬱可能激發婚姻原本的問題，因此需要婚姻和家庭治療介入。



提供實質支援，不是只說「你要尋求幫助」



在問答環節中，被問到當事人不接受治療時，旁人應如何應對？



廖廣申強調陪伴與激勵的需要。他指出，不一定要求對方接受治療，或許當事人不需要幫助，但希望有人與她同行，不一定要求對方接受輔導，身邊的人提供實質的支援非常重要，例如幫助母親購物、照顧嬰兒，讓她有放假的時間，心理上感到被平等對待。身邊的人探望她，作一個好的撒瑪利亞人，與她同行。



黃志明則認為，言語需要慎重，不要直接說「你要尋求幫助」，這樣只會加重對方的負面想法。他建議祈求神，求神開放當事人的心，接受治療。



香港忠僕事奉中心7月19日舉辦網上講座， 主題：「重視精神健康·守護伴侶家人」；講員：廖廣申醫生（精神專科）、黃志明博士（臨床心理學家）。

