差聯跨文化訓練2025重新出發：知識與靈性培訓準宣教士

香港差傳事工聯會跨文化訓練（CCT）將重新出發，回應香港處境及國際形勢為準宣教士提供全面與時並進的培訓，總幹事羅兆麟牧師在發佈會強調：「不只著重知識層面，更重視宣教士生命靈性的培育。」



香港差傳事工聯會總幹事羅兆麟牧師在7月19日網上發佈會介紹跨文化訓練的重新出發計劃，有關訓練將於明年2月推出，分為三個階段進行，前身是宣教士職前訓練，專為跨文化宣教工作者設計，是一種共同住宿、團隊模擬工場形式的整全訓練。自1995年起已舉行35屆，培訓超過300名跨文化工作者。透過全人整全培育，訓練旨在透過基督生命傳遞宣教知識，訓練實幹事奉。



羅兆麟表示：「訓練不單著重知識層面，更重視宣教士生命靈性的培育，同時整合最新的跨文化、神學知識，在場境中運用有關知識，以生命盛載宣教的工作，提升宣教士的能力。」



他指出，全新的跨文化訓練在時間上延長了並且增加內容，「面對香港時代處境和國際形勢的變更，訓練希望與時並進，切合時代的需要，並整合宣教神學和跨文化知識的進步，吸納更多更新的知識。」



在取向方面，訓練加添了香港近代的處境，作為福音派的事工強調聖經真理與上帝的關係、生命潔淨更新，還增加了成人教學的元素。這種自主學習形式提供實際處境問題解決的幫助，以支援準宣教士。



訓練形式包括線上和線下課程，課程錄影後可重溫，學生可以整合課堂知識及實際經驗。有關訓練分為三階段：



第一階段「Knowing」（2025年2月至4月）佔較多比例，專注於知識學習和小組討論；



第二階段「Being」（2025年5月至6月）完了課堂知識後進入第二階段，觸及跨文化的處境，學員透過團體生活浸沉式的學習，經歷跨文化的衝擊 。



第三階段「Doing」鼓勵學員加入差會，進入工場的宣教短期體驗，最理想是在心儀的差會，並在有經驗的宣教士督導下學習。



這項重新設計的跨文化訓練強調實踐和實習，幫助前線跨文化服侍者更好地適應跨文化的挑戰，回適應時代的需要，進入並在工場發展。

