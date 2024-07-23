特朗普集會消防隊長中彈亡：州長讚揚每主日去教堂熱愛社區

美國前總統特朗普7月13日在賓夕法尼亞州巴特勒附近的一次競選集會上遭遇暗殺，子彈碎片擦過右上耳僅受輕傷。事件導致三人受傷，其中賓州薩弗市的科里·康佩托雷（Corey Comperatore）被殺，他被讚揚熱愛社區而且每主日去教堂。



科里·康佩托雷，50歲，擔任專案與模具工程師，曾任布法羅鎮志願消防隊隊長。據他的家人和賓州州長喬什·夏皮羅（Josh Shapiro）稱，他是在保護妻子和兩個女兒免受槍擊時死亡的。



另外兩名觀眾中彈重傷，第二天情況轉穩定。



賓夕法尼亞州州長夏皮羅在新聞發布會上表示：「科里是個好父親、消防員，每週日都去教堂，熱愛他的社區和家人。他在集會上撲向家人保護他們，是我們中最優秀的人。」



科里的女兒艾莉森在臉書上寫道，父親保護她的身體免受子彈傷害，真的很愛家人願意為他們擋下一顆真正的子彈。



他的妻子海倫也在臉書上表達悲痛，稱女兒所目睹的槍手行為是不可原諒的。



總統拜登在白宮向科里致敬，認可他捍衛家人的英雄主義行為。



賓州州長還指出，科里是特朗普的狂熱支持者，很高興能和他一起出現在社區。



布法羅鎮鎮長里奇·希爾對科里的去世表示深切哀悼，譴責政治暴力。



特朗普支持為受害者設立的GoFundMe帳戶，已籌集超過360萬美元。另外，專門為科里的女兒籌得的善款已超過84萬美元。



賓州警方確認，傷者為來自賓州新肯辛頓的57歲的大衛·達奇，以及來自賓州月亮鎮的74歲的詹姆斯·科本哈弗，兩人情況穩定。



州長夏皮羅呼籲和平與文明，提醒每個人和平參與政治和公民進程的重要性，為了紀念科里，他下令全州下半旗致哀。

