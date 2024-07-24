教牧座談會 ：Chat GPT生成詩篇22篇仿真度極高

隨著科技的快速發展，尤其是人工智能（AI）的興起，教會面臨諸多變革挑戰。華人策略聯盟舉辦教牧座談會，探討牧者身份與工作的轉變、講道與教導在牧養中的比例變化、神學教育的改變，以及教會對社會責任、特別是對於弱勢社群關愛的文化復健。



波士頓區軟件工程師、基督燈台兼任老師陳啟柏的講題為「AI對教會的衝擊」，根據一項調查，受訪者對人工智能的未來影響觀感，很大程度認為可以減少機構行政文書處理的壓力（32%），然而最大的挑戰是對人類最大的威脅（27%），並且潛在個人資料外洩的風險（43%），就個人而言，對人工智能在醫療保健方面傾向正面，5分佔3.79分。



Chat GPT生成詩篇22篇，仿真度極高



陳啟柏認為：「科技不會解決問題，只會把問題放大，解決問題的只有耶穌基督知道。」他並指，AI對社會帶來多方面的影：帶來失業、個人自由被侵佔、社會公義和平等，就著第一項，牧師也可能失業。



陳啟柏示範用Chat GPT重寫《聖經》詩篇22篇，題目是「以色列與哈馬斯之戰」，結果AI生成的文章與大衛所寫的詩篇22篇極相似，一般的弟兄姊妹不容易分別出來。



據筆者分析，Chat GPT版的詩篇22篇在首段同樣向上帝呼求：「主啊，為甚麼你在我痛苦的時候離棄了我們？」



描寫敵人時，大衛說：「敵人圍繞我們 、充滿惡意暴力恐怖……。」



隨後的段落與聖經的詩篇極似樣，大衛在絕望中仍然仰望耶和華， Chat GPT說：「然而你是聖潔的，在以色列的讚美中坐陣，我們的祖先信靠你，你就拯救他們。」



文章無論在結構、鋪排、語句運用、行文都與大衛所寫的非常相似。牧師失業不遠矣？



人工智能為牧養帶來挑戰，牧者身份和工作的改變、講道和教導在牧養中的比例也隨之轉變。然而，陳啟柏提出：「我們是在牧養有生命的人，還是追尋一堆可觀的數字？」這值得教會深入反思。



矽谷教會、浸信會神學院兼任老師李業基則探討「AI對教會的應用」，今日的遠程神學教育主要有兩種模式：第一是在線同步學習，使用Zoom等平台；第二是在線異步學習，結合視頻和聊天室。明日，隨著聊天機械人技術和虛擬導師的出現，神學教育將迎來新的變革。



虛擬導師對話學習自決



筆者認為，目前教會會議和學習往往重複傳統模式，缺乏創新。然而，未來可以利用自己的神學資源來輔助學習和決策，這種模式可以讓學習者像自己回答問題一樣，處理各種挑戰。



在螢幕上與虛擬導師對話，這種方式可以減少面對面的壓力，讓人們更自由地表達意見。雖然有人擔心這種方式可能會失去人際互動的溫度，但也有人認為這是未來教育的一種趨勢。



對於如何將聖經和基督教文獻帶入現代，隨著科技的發展全世界可以通過新的方式來接觸和理解基督教信仰，而不是傳統的模式。



人工智能在神學教育和研究具有潛力，雖然人工智能可能會取代一些傳統的工作，但它也是推動福音工作的一種新工具。

