聖經博物館3D激光 觀眾與牆壁互動預嘗天堂









位於華盛頓特區的聖經博物館在夏季期間，推出全新崇拜展覽讓觀眾預嘗天堂，利用最新技術觀眾與牆壁互動創造藝術。



全創造歌唱：45分鐘互動崇拜體驗



基督教廣播網視博恩（CBN）報導，位於華盛頓特區的聖經博物館（Museum of the Bible）在繁忙的夏季期間推出全新的崇拜體驗。這個名為「全創造歌唱」（All Creation Sings）的展覽，靈感來自詩篇148篇，其中提到「讓它們讚美耶和華的名！」這是一個45分鐘的體驗，旨在探討崇拜的真諦。



博物館首席營收官賀博·辛頓（Garrett Hinton） 表示，崇拜不僅限於星期天教會中的活動，而是從創世一直延伸到啟示錄的故事。利用最新的光線檢測和3D激光技術，觀眾可以與牆壁進行互動，創造和作畫，體驗兒時的樂趣。



博物館與名為CRECREATR的團體合作，邀請了多位基督教音樂界的大牌明星參與項目，包括Jackie Hill Perry、Tasha Cobbs、Brandon Lake等，為體驗獻聲，並為觀眾的心靈和思想做好準備。



「全創造歌唱」不僅是一個展覽，更是一個體驗。它帶領觀眾穿越四個篇章，沉浸在一個只能被描述為天堂般的崇拜冒險中。



觀眾與牆壁互動創造藝術



來自俄亥俄州的母親勞拉和女兒對這個體驗感到著迷。勞拉表示：「看到上帝的話語在我面前活過來，成為那種持續的讚美，就像他們在一開始所說的那樣，毫無疑問，這是一個遠超乎尋常的體驗。」她的女兒說：「哦，這太不可思議了，我從來沒有見過這樣的東西，所有的顏色，所有的聲音。」



當被問及這是否感覺像是一點天堂的預嘗時，勞拉說：「哦，絕對是，絕對是，成為它的一部分，讓它環繞著你。」女兒補充說：「它讓我對天堂感到興奮，但還不是現在！」



來自華盛頓特區的凱旋學校（Our Lady of Victory School）六年級學生們似乎也被這個體驗所吸引。



12歲的魯妮認為互動部分非常酷：「我以前參加過類似的互動活動，但不是像這樣全方位，還有屏幕和投影儀等，這真是太神奇了，」她說。



她的同學亞歷山，也是12歲，說：「我認為這真是太棒了，有點超乎尋常。我最喜歡的部分可能是到處跑和觸摸牆壁，」他說。



另一位六年級學生達卡說：「這真是太棒了。所有的顏色、燈光和聲音，這是我迄今為止參加過的最神奇的事情之一，」她說。



12歲的索菲亞補充說：「這真的很棒。所有的顏色和動畫，我真的很喜歡。」



對於他們的教師珍娜 來說，這個體驗有助於將她教給學生的舊約故事栩栩如生地呈現出來。



「看到它360度環繞不同的牆壁，然後看到我的學生們對一切都感到敬畏，這給了我很大的喜悅。但同時，回到我們整年都在討論的話題，我教的是六年級的宗教，即舊約。所以，創世故事，我們如何在日常生活中繼續這個故事，以及我們如何繼續傳遞下去，」她說。



反思我們在世界的位置



對於博物館來說，這是一個讓觀眾專注於我們作為上帝兒女的原始目的方式。



博物館首席營銷官馬提亞·華瑟（Matthias Walther）強調，崇拜是人類被創造的目標，上帝創造了我們和宇宙，這是我們存在的開始，發現這一點，看到創造的偉大和上帝在我們存在中的設計，會引領我們到謙卑和反思。



這是一個很好的起點，去找到我們在世界中的位置。對於沒有信仰背景的人來說，這提供了一個新的北極星，幫助他們理解「我在這裡是為了甚麼？」

