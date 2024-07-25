巴黎奧運福音契機：《新約聖經》聖運會宣揚信仰

巴黎奧運會周五傍晚（美東時間下午1點）揭幕，同時打開福音大門，法國聖經公會製作特別版《新約聖經》收錄基督徒運動員見證；羅馬天主教會八個天主教教區合辦「聖運會」宣揚信仰為主發光。



法國聖經公會：奧運版《新約聖經》收錄基督徒運動員見證



法國聖經公會為即將到來的巴黎奧運會製作了特別版《新約聖經》，計劃在奧運會上派發給與會者。該版本將發放14萬冊法文版和6萬冊英文版《新約聖經》，旨在「在賽場之外留下持久的傳奇」。



特別版《新約聖經》名為《比金子更寶貴》，靈感來自彼得前書1章7節。該版本收錄了基督徒運動員的見證，包括法國手球冠軍若埃爾·阿巴蒂（Joël Abati）和澳大利亞跳高運動員尼古拉·奧利斯拉格斯（Nicola Olyslagers）的故事。



法國聖經公會正在與多個基督教體育事工機構合作發行《新約聖經》，強調此次合作「是合一力量的燈塔，共同的價值觀將人們聚集在一起，超越了體育和精神的界限」。



奧運會期間預計有1,100多萬遊客來到巴黎參加盛會，新約聖經將在9月8日結束的奧運會和殘奧會期間發放。由於需求量太大，法國聖經公會不得不增加印數，原本計劃分發10萬冊法文版和3萬冊英文版《新約》。



法國聖經公會秘書長喬納森·布萊特（Jonathan Boulet）表示，閱讀運動員見證令人深受鼓舞，這些故事提醒人們《聖經》對當代世界仍具有持久的影響。每個國家的聖經公會扮演重要角色，確保所有人都能讀到這本永恆之書。



羅馬天主教會：聖運會傳福音



另外，羅馬天主教會計劃在2024年巴黎奧運會期間吸引人們參加宗教活動，發起一項名為「聖運會」（Holy Games）比賽活動，八個天主教教區共同舉辦，由7月26日奧運開幕前一周開始至9月8日殘奧會結束後一周，每個項目持續一周：兩個在奧運會期間，第三個在殘奧會期間。



凡爾賽教區的常駐執事弗雷德里克（Frédéric Deren）表示利用體育影響力進行傳福音的機會，「體育促進兄弟情誼，讓我們能溫和地宣揚信仰，每個教區都受邀請在這活動中發光發亮。」



奧運場館附近70多個法國天主教堂的教區將歡迎遊客，並以多種語言舉行慶祝活動。教宗方濟各說：「我希望舉辦這些運動會將為法國全體人民提供一個實現兄弟般和諧的絕佳機會，超越分歧和對立，加強國家團結。」稱讚體育「是一種超越國界、語言、種族、民族和宗教的通用語言」。



教宗讚揚巴黎奧運 盼啟發統治者的良知



教宗方濟各同時讚揚巴黎奧運會，稱之為「真正的比賽」，並表示它可以成為各國人民，甚至是敵對國家的人民，一個特殊的聚會場所。他強調奧運會的五個交錯圓環代表了博愛精神，這種精神應該成為奧運會賽事和體育比賽的特徵。教宗邀請巴黎奧運會成為來自世界各國的人們相互發現和欣賞的機會，消除偏見，培養尊重和友誼。



教宗建議奧運會促進和平而不是戰爭，並承認正是本著這種精神，古代在奧運會期間建立了休戰，這一傳統在現代繼續復興。在世界和平受到嚴重威脅的動盪時期，教宗真誠地希望每個人都能從心底尊重這項休戰協議，以期解決衝突並恢復和諧。



教宗祈求天主啟發統治者的良知，讓他們認識到他們所肩負的重大責任，並使和平締造者的努力取得成功。教宗祝福巴黎奧運會的成功舉辦，並向所有參與者保證他的祝福。



巴黎奧運會將於2024年7月26日至8月11日舉行，2024年巴黎殘奧會將於8月28日至9月8日舉行。

