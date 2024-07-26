矽谷生命河靈糧堂 十四天醫治佈道大會火熱進行中

矽谷生命河靈糧堂連續十四天的「耶穌愛你」醫治佈道大會日前火熱進行中。此次大會旨在遵循耶穌基督的教導，傳揚天國的福音並醫治病人，自7月14日開始至目前，每晚吸引了眾多信徒和慕道友參與。



此次醫治佈道大會包括詩歌讚美、見證分享、福音信息和醫治禱告等環節，連續十四天每晚七點半至九點半不間斷地聚會。教會主任牧師劉彤表示，此次大會的舉辦不僅是響應耶穌在地上傳天國的福音並醫治病人的命令，也是回應去年康邁克牧師為教會發預言時所提及的神的應許。



劉彤牧師在大會期間特別呼籲全體教會成員積極參與禱告，並強調禱告的重要性。他指出，在五旬節降臨之前，初代教會的信徒們在馬可樓同心合意地禱告了十天，聖靈才降臨在他們中間。他相信今天神也呼召教會藉著禱告與祂同工，推動神的手來成就人手所不能做的事。



「多禱告，多有能力。少禱告，少有能力。不禱告就沒有能力。」劉牧師鼓勵教會成員不僅要自己忠心地在神面前禱告，更要與小組的弟兄姊妹同心合意地禱告。他引用《聖經》中的摩西在山上舉手禱告直到以色列人戰勝亞瑪力人的故事，呼籲大家舉起禱告的手來向莊稼的主呼求。



此次醫治佈道大會是生命河教會歷史上第六次全教會動員的醫治佈道活動。教會全體成員在這些天裡見證了神的奇妙作為和大能醫治，許多信徒的生命在這過程中得到了更新和轉變。劉牧師表示，當我們按著神的心意，一同等候及禱告的時候，就必然能經歷神偉大奇妙的作為。



目前，「耶穌愛你」十四天醫治佈道大會已進入尾聲，生命河教會盼望這次聚會，把耶穌介紹給那些在失望挫折中、疾病痛苦中的人。

