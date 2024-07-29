全球宗教領袖簽署文件 AI用於和平非破壞

來自世界各地的宗教領袖於7月9至10日在日本廣島參加「促進和平人工智能倫理」會議，通過文件「要求世界承諾AI只用於造福人類，而不是用來破壞和傷害生命」。



在日本廣島舉行的「促進和平人工智能倫理」多宗教會議，來自13國家、150多名代表、11個宗教、約50名宗教人士包括基督教，實體及在線上出席會議。



會議通過名為《人工智能倫理羅馬呼籲》的文件，指出1945年時的最尖端技術原子彈在廣島被投下，釀成了重大悲劇。在現代戰爭中，AI技術被用在無人機等致命性自主武器系統上，國際社會應儘早對這一危險事態採取必要的措施。



大會對人工智能倫理的呼籲包括六項原則，認定為適當創新的基本要素，包括透明度、包容性、準確性等，強調人工智能必須考慮每個人的需求，並為每個人帶來好處。



為了回應亞洲首次舉行的「人工智能倫理羅馬呼籲」簽署儀式，主辦單位舉辦了相關活動。共同點包括亞洲歷史悠久的宗教，其基礎是「己所不欲，勿施於人」和「尋求和平」等福祉，而不是毀滅或傷害生命。



現年95歲的原子彈爆炸倖存者吉田章枝在會上發言，16歲時在作為被動員學生所去的工廠遭遇了核爆，父親和姊妹死於核爆，並稱：「願有一個沒有爭鬥、沒有核戰的和平世界」。



教宗方濟各則致函與會者，強調：「將各民族和各宗教的文化財富納入人工智能的管理，乃是一種策略上的關鍵」，同時提醒世界，在武裝衝突的悲劇中，迫切需要重新思考所謂「致命性自主武器」等設備的發展和禁止其使用。



他並指，不應讓任何機器決定是否剝奪人類的生命。最後，教宗方祝願廣島會議「結出友愛與合作的果實」，承諾為此祈禱，使每一個人「都成為世界和平的工具」。



文件通過後，出席會議的宗教人士、日本數位大臣河野太郎等人，前往和平紀念公園內的慰靈碑獻花。隨後，河野用英語致辭稱：「為了讓技術變得更加美好，必須更好地加以利用。」



該次會議由宗座生命科學院、世界宗教者平和會議（ＷＣＲＰ／ＲｆＰ）日本委員會 、阿拉伯聯合酋長國阿布扎比和平論壇、以色列大經師跨宗教關係委員會促成。



2023年，基督教、猶太教和伊斯蘭教的領袖加入請願書，今年英國國教領袖坎特伯雷大主教賈斯汀·韋爾比（Justin Welby）將在請願書上簽名。此次，亞洲地區共有16位宗教領袖表態支持及簽署。

