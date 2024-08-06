蕭智剛獲頒理大傑出校友：從毒癮邊青創辦基甸的傳奇經歷





「基甸事工」創辦人、香港「歷奇輔導」草創先鋒之一的蕭智剛博士致力幫助青少年回歸正途，1992年被選為香港十大傑出青年。近日更獲選為2024年香港理工大學應用社會科學系傑出校友，人生迎來新的飛躍。



本身是註冊社工的蕭智剛博士在理大社會科學系校友會會議上，以「中小型社會福利機構的創業服務及創新發展經驗分享」為題，道出了他幾十年來走過的寶貴經驗。



踏出毒癮邊青走入社會服務專業



人稱「蕭Sir」的蕭智剛於1987年入讀理大（前稱理工）開辦的Part-time Day Release （PTDR）課程，三年後畢業，坦言少年時根本沒想過自己有機會讀大學。



他父親是金牌武俠劇監製蕭笙，曾在當時香港的兩家電視台製作過多套膾炙人口的電視劇，尤其擅長於長篇武俠劇。蕭Sir的父母在他很小的時候就分開了，父親當年打拼，日夜忙於拍片工作，在缺少成人陪伴成長的蕭Sir誤入歧途，十五歲加入黑社會、十七歲開始吸毒，染毒三年後經教會朋友幫助，接受了福音戒毒。



戒毒後在社會機構做見習同工，後來理大開設相關專業課程，經機構推薦進修當年的PTDR。



創辦基甸事工



畢業後，蕭Sir繼續在社會服務機構服務，希望透過自己少年時的經歷協助一班邊緣青少年。時至今日，青少年仍是他致力服務和關心的對象。後來他創辦了基甸事工，透過向青少年提供野外行軍訓練，鍛鍊和幫助他們。



基甸事工推行制服團隊訓練。有別於其他常見的制服團隊，基甸事工是始於本地的事工。此外，基甸並不是每周集隊，而是以專案式（one shoot）集隊，並配合跟進小組。他們多辦五日四夜的野外營，所以比起一周只見一次，能更密集式接觸，更能個別並更深了解受眾需要，跟他們建立更強的關係。



最高峯時期，基甸事工服務受眾一年內多達二萬人次，很受學校歡迎，很多中學把初中生交給他們訓練。近年，基甸事工也開展更多輔導服務，幫助上網成癮、情緒波動、上學不足或有特殊學習需要的孩子。很多早年接受基甸事工服務的孩子，今天已長大了，有的在海外升學，有的剛考完DSE，他們均在學業成績上表現理想。



蕭Sir笑言：「回顧我的成長，小時候的我可能也是S.E.N. 孩子，需要另一類的方法去學習。我發現自己是越年長越能發揮，才幹很多是後期才展現出來的。」他指出，學習方法不應該只限於正規的一套。



一向幽默感十足的蕭Sir以「M&m」為切入點，結合他幾十年的心路歷程，就中小型社會福利機構的創業服務及創新發展，分享他的心得。M指的是Mission; m指的是means。



Mission——帶著異象向前行



蕭Sir強調使命、異象與核心價值的重要性。要開創一個工作，若不是被使命點燃，是無法堅持或克服困難。



蕭Sir說：「我在中小型社會福利機構人員協會認識一位朋友，他成立的機構是給老人提供上門探訪服務，藉此關懷有需要的長者。目前只自己一人，也從未受過正規社工專業訓練。他是一名退休人士，對長者探訪工作很有熱誠，只是通過跟身邊的人分享異象而獲得一些捐助，就算收入不高，只夠維持生計，但感到滿足。」



中小型一定要做好一件事：籌務經費。蕭Sir曾經向一些富有的人籌款到中環半山豪宅與對方見面，遇過一些不太客氣的嘴臉，之所以能克服這些，是因為自己裏面有明確的異象，清楚知道自己「為誰辛苦為誰忙」。



此外，蕭Sir也引述了相熟的神學院的經歷。他說：「讀大學前，我先修讀了神學的。我同樣是他們的第一屆學生。神學院的負責人其實沒有錢，銀行戶口只有三千元就開辦課程了。連銀行也感不解，問他們到底有甚麼把握可持續辦下去。對方沒有信仰，可能很難明白。 但負責人心中就是有著呼召，結果他們辦了二十屆！看著他們所經歷的，我在這方面也受到感染。」



蕭Sir談過了M（Missions），續談m（means），並且提出「創路十招」分享創立機構的實戰經驗，見另文報導。

