2024巴黎奧運會經典照片中的衝浪者：「我靠著那加給我力量的，凡事都能做」





三屆世界冠軍加布里埃爾·梅迪納以9.90的奧運短板最高分，引用腓立比書4:13來形容這張已經成為2024年巴黎奧運會的經典照片。







這位創下奧運紀錄的巴西選手，因在塔希提（法屬波利尼西亞，距巴黎數千公里）完美地衝浪一個5米高的浪，得到了9.90的高分，成為奧運會歷史上最佳的衝浪表現。



意識到他的表現無可匹敵後，梅迪納利用浪的最後一個衝力跳到空中，並用食指指向天空。而此時，攝影船上的杰羅姆·布魯耶萊特抓住了這一瞬間，拍下了一張已經病毒式傳播的照片。



梅迪納的Instagram帖子獲得了超過600萬個贊，粉絲們評論說這張照片讓他們想起福音書中耶穌基督在水上行走的片段。



這位衝浪者只用一句聖經經文來描述這一時刻：「我靠著那加給我力量的，凡事都能做。腓立比書4:13」



在2020年東京奧運會後，梅迪納經歷了一場個人危機和離婚。在離開所有比賽兩年後，他解釋道：「這不是秘密，我患上了抑鬱症並開始尋求專業幫助。我很害怕，因為一切對我來說都失去了意義。」



與另一位基督徒爭奪獎牌



8月1日，梅迪納將在2024年奧運會的四分之一決賽中與另一位巴西選手若昂·奇安尼卡競爭，他也以基督教信仰而聞名。事實上，奇安尼卡原本想用一塊印有大型耶穌基督圖像的衝浪板參賽，但奧運會的規則禁止宗教表達，迫使他放棄這個想法。



在晉級下一輪後，奇安尼卡在水中祈禱的照片中寫道：「阿門，主啊。今天是一個夢想，在這樣的浪上比賽一直是我的夢想。」



六月，在薩爾瓦多的一次比賽中獲得第五名後，這位衝浪者表達了他的感受：「在美好的時刻要心存感謝 (be grateful)，在困難的時刻要心存恩典(be graceful)。」



東京的冠軍，另一位信徒



2021年東京奧運會的金牌得主伊塔洛·費雷拉也是一位基督徒。



「我在過去幾個月裡進行了大量訓練，上帝實現了我的夢想」，他在贏得奧運會首場衝浪比賽後激動地說。「我只能感謝上帝給我這個做我熱愛的事的機會。」他說。











以上编译自：Evangelical Focus Europe.

