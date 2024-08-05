奮興會 費蘭度牧師：上帝不僅在香港籲信徒堅持下去

港九培靈研經會首晚奮興會，斯里蘭卡青年歸主協會教導總監費蘭度牧師（Rev. Ajith Fernando）分析詩篇24篇呼籲信徒保持純潔的心、作一個誠信的人進入聖殿敬敬拜祂，勇敢面對挑戰，因為上帝不僅是香港的神，是世界的神。



上帝不僅是香港的神：神同在堅持下去



奮興會主題為「尋求上帝—— 詩篇十篇」，第一晚分題是「我們所敬拜的上帝：進堂禮頌」。費蘭度牧師解釋詩篇24篇是進堂禮頌的詩篇，第1至2節強調世界是上帝所創造，我們是神的創造，因此有責任保護環境，並且提到，我們作為神的創造，必須尊敬祂，並在面對挑戰時要勇敢，絕不要失望。



他指出，上帝不僅是香港的神，也是全世界的神。在當今社會中，許多人因移民潮而離開自己的國家，面對著各種困難。特別針對斯里蘭卡的朋友，他鼓勵道：「不要失望，因為我們的希望不只是對斯里蘭卡，而是對斯里蘭卡裡面的神。若神與我們同在，我們便有理由堅持下去。」



接著，費蘭度轉向上帝的聖潔，強調「神是聖潔的，因此我們應當保持潔淨，敬拜主。」他引用詩篇24篇3至4節，談到誰能登上耶和華的山（西乃山），並指出每個人即使是罪人，都受到邀請來敬拜神，前提是帶著敬畏的心。



在分享中提到一位義工在斯里蘭卡被控為恐怖分子，費蘭度到法庭聽審被要求遵循規則。此外，他與穆斯林朋友談到祈禱，對方驚訝於基督徒的祈禱方式。



進入上帝聖所五個要素



費蘭度進一步指出，上帝的聖所不僅是依賴儀式，而更關乎道德。他列舉了五個要素：



守潔的人：帶著清心去到聖殿。耶穌說清心的人能夠得見主，神是美麗的主，慈愛的父神，我們是真實自由，不被捆綁。



誠信的人：不會發假誓，不會搶奪別人的工資，不要拜偶像，縱使有些基督徒也去尋求偶像的能力，就是把自己的靈魂送給撒旦。如果我們用撒旦的方法，就是撒旦的人，屬於地獄。



純潔的心：對神有純潔的追求，並非為個人的得著去敬拜神，向別人吹噓。然而，我們都是軟弱的人，怎樣才能沒有私心呢？費蘭度認為，純潔的人都會犯錯，只是帶著純潔的動機，真誠的心得著神的喜悅。所謂喜悅並非不停告訴自己要喜悅，而是帶著生命來。



對神的愛：上帝派遣祂的兒子為我們受死，維護我們對神的愛，不致離開神的道路，聖餐的設立是為為罪人。如果我們覺得不配去敬拜神，明白我們不是要做足所有事情，才能夠去敬拜神。



尋求耶和華的面：有時我們覺得神遠離我們，這是尋求耶和華的雅各（詩篇24篇6節）。雅各在禱告裏整夜與神角力，不準神的使者離開，除非祝福他。當我們覺得與神距離相遠的時候，不要放棄神，要不斷尋求神的面，不斷禱告，讀聖經，與弟兄姊妹分享難處，回去見神。



上帝必要再來作審判的主



費蘭度分享一間教會，一星期三晚徹夜求復興。一位年青人站起來，讀詩篇24篇3至4節：「誰能登耶和華的山……就是守潔心清……。」神就復興他們，在村莊有很大的影響力，去到其他土著，神就觸摸他們的心靈。



詩篇24篇並且強調，萬軍之耶和華是榮耀的王，將來必要再來作審判的主。費蘭度總結說：「我們必須認罪，敞開心靈。感謝耶穌的血開敞了我們的路去敬拜祂，潔淨我們，讓我們能夠預備好敬拜神。」



港九培靈研經會8月1至10日一連十天，實體與線上同步進行，首晚奮興會在YouTube累積約27,500人次觀看。

