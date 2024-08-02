蔡春曦牧師：奧運會啟發基督徒過有標竿的人生

「奧運會應該激發基督徒，努力過一個有標竿的人生，直至見耶穌的面為止。」以斯拉培訓網絡總幹事蔡春曦牧師近日通過網絡課程鼓勵基督徒說。



蔡春曦牧師以2024年巴黎奧運會為切入點，與基督徒探討標竿人生的意義。他強調運動員在奧運會的努力和追求勝利的精神，鼓勵信徒也應當有同樣的態度面對人生和信仰的挑戰。



中學時期的蔡春曦是個運動員，對100米、200米、400米和跳高項目非常感興趣。回憶自己成長和事奉的經歷，蔡春曦引用經文腓立比書3:12-14鼓勵基督徒要有「忘記背後、努力面前」的態度，要專注於未來的目標，不被過去的成就或失敗所束縛。也強調「向著標竿直跑」，信徒應當有明確的目標，並為此不斷努力。人如果沒有標竿，或失去標竿，就會像「風憑著意思吹」，卻沒有任何果實。



12 這不是說我已經得著了，已經完全了；我乃是竭力追求，或者可以得著基督耶穌所以得著我的。 13 弟兄們，我不是以為自己已經得著了；我只有一件事，就是忘記背後，努力面前的， 14 向著標竿直跑，要得 神在基督耶穌裡從上面召我來得的獎賞。（腓立比書3:12-14）



解讀以上經文，蔡牧師提出七點解讀：承認自己不完全、專心一意、忘記背後努力面前、保持謙卑、堅持不懈、全力以赴、追求卓越。他也分享了自己和父親一起觀看奧運會的回憶，以及他自己在運動中的體驗，他把這種全力以赴的體驗帶入自己的事奉中。他建立了聖經背景相關的博物館，以幫助基督徒更好地理解聖經。

