讚美之泉會展舉辦特會 兩場1萬6千人同心敬拜

















2024讚美之泉敬拜讚美節展開，團隊於8月3日巡迴到香港，在香港會議展覽中心舉行兩場敬拜讚美節慶，每場聚集了八千人，齊聲敬拜讚美。



兩小時的敬拜時間，一首首熟悉感人的詩歌，巨大屏幕上一句句歌詞展示，台上台下全場齊聲讚美敬拜，向神呼求，場面感人。



讚美之泉音樂事工創辦人游智婷牧師以詩篇56篇8至10節，勉勵會眾神愛我們，我們流淚傷痛的時候神都紀念，我們呼求神的時候，仇敵都要轉身退後。



「我幾次流離，你都記數；

求你把我眼淚裝在你的皮袋裡。

這不都記在你冊子上嗎？

我呼求的日子，我的仇敵都要轉身退後。

神幫助我，這是我所知道的。

我倚靠神，我要讚美他的話；

我倚靠耶和華，我要讚美他的話。」（詩篇56:8-10）



讚美之泉網頁消息指，「2024讚美之泉敬拜讚美節」於暑假展開，主題信息為「我能給祢甚麼？」，敬拜隊先後前往亞洲各大城市：馬來西亞、吉隆坡、新加坡、台灣、香港，以敬拜將生命獻上成為尊貴器皿，為主所用。



香港站於8月3至4日分別舉行敬拜讚美節慶及「復興」敬拜團高峰會；敬拜隊將於9至10月前往美國加州、多倫多、英國倫敦、法國巴黎、羅馬、意大利佛羅倫斯等地方，繼續巡迴演出。

