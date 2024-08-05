「愛與衝突和睦事工」十週年慶：現代人衝突解碼

2024年8月3日，「愛與衝突和睦事工」在洛杉磯國語浸信會慶祝了事工十週年生日。當天，與會者在感恩紀念之餘，也在輕鬆的氣氛下學習了解決現代人衝突的「金鑰匙」。



「愛與衝突和睦事工」的創辦人劉哲沛律師與夫人王蘭馨，回顧了事工誕生的故事。劉律師在加州執業25年，1983年25歲時來美國留學，5年後（1988年）與妻子蘭馨在洛杉磯國語浸信會信主。劉律師回憶，他當年在考取律師執照時，向神做了一個簡單的禱告：「神啊，請祢一定要幫助我，如果祢讓我考上律師，我會更相信祢是全能的神，我這一輩子會盡力服事祢。」神垂聽了他的禱告，他也因此更加堅定了信心。



在50歲時，劉律師準備好自己的人生下半場要好好服事上帝。他受啟示於猶大書最後一節的經文，決心回應上帝的呼召。實際上，劉律師在2002年清楚領受「愛與衝突」的異象和呼召。當時，一位傳道人因未被教會續聘而感到委屈，並尋求法律援助，劉律師發現自己在面對這類教會內部衝突時無能為力。



為了更好地處理這些衝突，劉律師進入Pepperdine大學法學院的衝突處理研究所接受專業訓練，並與夫人一起參與Peacemaker Ministries的調停與仲裁訓練。他們夫妻共同開始了「愛與衝突和睦事工」的裝備旅程。



在這十年來，他們的主要成果包括：



2002年，劉律師進入Pepperdine University, Straus Institute of Dispute Resolution, School of Law 接受「衝突與調停」裝備。

2005年，劉律師獲得LLM學位，王蘭馨進入California State University, Dominguez Hills研究所進修。

2006年，王蘭馨獲得「衝突管理」碩士學位，劉律師夫婦一起至Peacemaker Ministries接受裝備。

2008年，劉律師開始在北加州基督神學院（CLI) 開設「愛與衝突」系列課程。

2008-2013年間，開發了七堂課程，包括「愛與衝突101基本課程」、「建立和睦的教會與家庭」、「婚姻衝突處理」等。

2010年，劉律師心臟開刀，蒙神拯救醫治，更確定以生命回應神拯救的心志。

2011年，開始「愛與衝突夫妻成長營」。

2012年，參與Peacemaker Ministries教會衝突處理。

2013年，開始「愛與衝突」家庭營及同工長執訓練營。

劉律師感謝神在這25年的律師生涯中每一步的帶領，並表示自己將繼續在「愛」與「衝突」交會之處為主發聲，呼召人按聖經真理與神的愛回應衝突。在衝突之處，播下和睦；在怨恨之處，播下愛；在拒絕之處，播下接納；在過錯之處，播下悔改；在得罪之處，播下寬恕，成為一個真正的和平使者。



「愛與衝突」和睦事工在這十年的努力與成果，不僅幫助了無數家庭、教會和福音機構，也在洛杉磯的基督教社群中留下了深刻的印記。劉律師夫婦希望未來能有更多人參與這項事工，讓更多人在衝突中找到和平，在愛中找到力量。

