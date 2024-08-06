移英青少年孤單 梁永善牧師網上凝聚信仰成長力量

離港移英的梁永善牧師近日在個人頻道「永善亂壇」分析華人教會資源不足，移英的青少年面臨語言、異文化，出現情緒壓力。他建立「學事學Faith」網上聚會, 鼓勵青少年信仰持續成長。



少年人在英國文化差異感受孤單



離港移居英國、基督教銘恩堂創堂牧師梁永善在最近一次的「永善亂壇」（1028集）視頻分享，探討華人教會在英國對於青少年牧養所遇到的多重挑戰。隨著暑假來臨，許多信徒選擇回香港或到歐洲旅遊，牧者放暑假，導致華人教會的青少年和成人崇拜合併，主日學和少年崇拜的運作也隨之停辦 。



根據英國港人組織7月份的調查，分析港人在政治、心理、社交、經濟四方面融入英國的程度，從657個有效受訪樣本顯示逾8成受訪移英港人打算在英國永久定居。



梁永善指出，香港移居者的青少年卻面臨著情緒壓力和適應困難。越年糼適應力越強，在語言上， 少年人在香港一段時間語言運用、生活模式需要重新適應，不容易短時間融入英國的文化，在學校感到孤單，並且父母對他們的期望，加上社交環境的變化，出現了情緒問題和行為異常。



網上聚會鼓勵青少年信仰成長



近年來香港移民的數量顯著增加，在英國的華人教會從30多人增至超過100人，但教會的主日學導師人手卻不夠，面對香港家庭大多數父母的高學歷背景，對子女學習中文的要求又不高，這使得孩子們漸漸不再使用中文，教會難以及時開辦英文主日學來滿足需求。此外，許多少年人認為參加主日學過於幼稚，而成人崇拜則又感到無趣，這些都使得他們逐漸抗拒回教會。



另有一個不容忽視的因素是英國對兒童的保護政策相當嚴格，主日學導師必須證明自己沒有性犯罪紀錄，且不允許與青少年單獨會面，這在一定程度上限制了牧者與青少年之間的接觸與建立信任。



面對這些挑戰，梁永善分享自己在英國建立的名為「學事學Faith」的網上聚會，專門針對青少年。這個聚會每兩周舉行一次，平均有60多人參與，即使在暑假時，也有少年人回到香港參加。每次聚會都設有主題，內容涵蓋耶穌的神蹟、比喻及祈禱等，旨在鼓勵青少年在信仰上持續成長，避免他們在成長過程中失去信仰。

