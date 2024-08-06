加州沙灘迎來耶穌革命洗禮 逾2000人受洗

豐收事工（Harvest Ministries）上周六（3日）在位於加洲的海盜灣海灘（Pirate's Cove Beach）舉辦第二屆耶穌革命洗禮活動，約約有2000人受洗、70位牧師和教會領袖到場支持觀禮。



福音佈道家勞里表示，2023年上映的電影《耶穌革命》《Jesus Revolution》 喚起人們對20世紀70年代宗教復興的回憶，因此吸引了許多受到啟發的人在海盜灣海灘受洗。他指出：「這正是我們將每場活動稱為『耶穌革命洗禮』的原因。顯然，電影中的場景激勵了很多人，讓他們希望在同一地點進行洗禮。」



該部電影靈感來源於勞里在2018年出版的同名書籍，他在書中分享自己在復興期間的經歷。勞里回憶道，海盜灣海灘是他首次聽到聖靈召喚他「傳揚福音」的地方。他表示：「我發現自己站在岩石上，向周圍的人傳道，這一幕深深印在我的記憶中。」



根據豐收事工的資料，2024年豐收運動的活動於7月20日在洛杉磯天使隊的主場舉行，場館座無虛席，超過5000人表達接受耶穌基督。在過去的一年，豐收事工記錄到至少有12000人選擇相信基督。



在海盜灣海灘受洗的人將會獲贈一本《新信徒聖經》，並被邀請參加當地的教會。他們還將獲得豐收事工的《約翰福音》電子版學習指南，邀請加入豐收的線上門徒培訓群，旨在提供免費的線上課程、小組活動及其他資源，幫助初信者在信仰上成長。



在2023年7月，約4500人在豐收事工的「耶穌革命海盜灣海灘洗禮」活動受洗，勞里的孫女斯特拉（Stella）也選擇公開表達她的信仰。過去12個月，海盜灣海灘總共進行了超過6500次的洗禮，勞里認為這一現象可能預示著上帝即將在此施行更大的作為。



勞里感慨道：「看到這麼多生命轉變並委身於基督，實在令人感動。耶穌革命所引發的靈性復興持續吸引人心，讓人們更加靠近上帝。如今，海盜灣已成為復興與希望的中心，我們感到榮幸能參與這一持續的信仰旅程。」

