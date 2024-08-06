第四屆洛桑世界福音大會將於九月在韓國舉行 全球教會共同宣告和展現基督

2024年9月22日至28日，第四屆洛桑世界福音大會（也稱2024年首爾大會）將在韓國首爾隆重舉行。這一全球性的聚會旨在通過加快合作行動，推動完成耶穌的大使命，使萬民作主的門徒。



面臨的挑戰



儘管耶穌在《馬太福音》28章19-20節中吩咐我們"要去，使萬民作我的門徒"，過去的100年中，基督徒在世界人口中的比例卻基本保持不變，徘徊在30%左右。許多人仍未聽到福音，缺乏基督徒見證人，有些地方和人群缺乏能夠讓人成為門徒的教會。此外，許多教會和職場部門需要基督式領袖以適應時代的需求，社會各領域也迫切需要神國的影響。



大會目標



洛桑運動力求推動的普世宣教，旨在在人類活動的每一個領域（包括家庭、職場、地方社區和整個社會）實現以下目標：

每個人都能聽到福音；

每個教會和部門都有基督式的領袖；

每個民族和地區都有使人作門徒的教會；

每個社會領域都有天國的影響力。



持續的傾聽與行動



為此，洛桑運動領導層在四年前決定召開第四屆全球大會，並啟動一個為期多年的進程，以迎接大會的召開，並延續到大會之後。在過去三年裡，洛桑運動通過全球傾聽呼籲，邀請各地不同人群回答五個關鍵問題，以了解大使命完成過程中存在的主要缺口和機遇。來自世界各地的100多名研究人員組成的團隊也正在預備《大使命現狀報告》，這份報告將於大會召開前發布，幫助參會人員了解全球宣教的現狀和未來趨勢。



聚會與合作



2024年首爾大會將是這一多年傾聽過程的高潮，也將成為促進合作行動的催化劑。大會將匯聚5,000名親臨現場的參會人員和5,000名線上參會人員，這將是一代人一次的聚會，來自世界大多數國家的宣教影響者將齊聚一堂。參會人員包括年輕一代和年長一代，代表各行各業，包括職場、教會和宣教相關職業。



在大會期間，參會人員將通過全體會議、桌上小組互動及各種分組環節，見證神在世界上做工的方式，並通過合作應對最迫切的需求和戰略機遇。洛桑領袖們期待這次聚會能夠激發新的想法，催生新的夥伴關係，啟動新的合作行動團隊。



洛桑大會寄語全球教會：互相學習、分享資源、共同宣告和展現基督



"使徒保羅在《哥林多前書》12章中提醒我們，基督的身體由多個肢體組成，每個肢體都需要其他肢體。通過這樣的全球聚會，基督的身體可以相互學習、分享資源，共同宣告和展現基督。"2024年首爾大會將是全球教會宣告基督、展現基督榮耀的重要契機。全球教會受邀共同參與這一洛桑4的旅程，一同加速完成耶穌的大使命。



洛桑大會背景信息



洛桑世界福音大會是一個全球性的基督教會議，旨在推動普世宣教和全球福音傳播。以下是洛桑大會的一些背景信息：



起源和歷史



第一次洛桑大會 (1974年)：在瑞士洛桑舉行，由葛培理和約翰·斯托特等基督教領袖發起。大會發表了《洛桑信約》，這是一個關於福音宣教的宣言，強調全球基督徒的共同使命。



第二次洛桑大會 (1989年)：在菲律賓馬尼拉舉行，進一步發展了第一次大會的主題，發布了《馬尼拉宣言》，強調了普世宣教的重要性。



第三次洛桑大會 (2010年)：在南非開普敦舉行，吸引了來自全球200多個國家的4000多名代表。大會發布了《開普敦承諾》，呼籲全球教會在福音宣教中更加合作和聯合。



影響和重要性



洛桑大會被認為是20世紀和21世紀最重要的基督教會議之一，對全球福音宣教產生了深遠的影響。通過大會，基督徒領袖能夠分享經驗、建立聯繫、共同探討如何更好地完成耶穌的大使命。



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