炎夏送清涼：基督教團體公園關心長者街頭派水

炎夏襲港，香港自7月以來氣溫持續高於30度，有基督教團體在街頭設立站點提供瓶裝水，社區居民自發派紙巾，同時也有牧者和青少年在公園關心長者，分享物資，並送外賣。



基督教關懷無家者協會在社交媒體分享活動。香港近日在酷熱天氣警告下，天文台錄得市區氣溫達到35.4度，新界甚至一度錄得38.9度的高溫。協會在大南街設立名為「有家」的社區接觸點，工作人員將瓶裝水放在門外供社區人士免費取用。一些居民見狀也主動拿出自家的紙巾，表示要「送街坊」，自發的分享精神讓協會感到非常欣喜。



協會提醒大家在炎熱天氣要注意保重，多喝水，並強調生命影響生命的意義，與人分享喜悅，以及記念在戶外工作和生活的每一位。



油踐入心亦在臉書分享消息，7月24日（星期三）儘管天氣炎熱，中華基督教會望覺協和堂、青衣全完堂的宣教師、導師和十多位青少年參與社區服侍活動。他們在油麻地區遊走，到公園仔關心長者，分享物資，並送外賣。從他們額上的退熱貼可以看出，這次經驗對這些年輕人來說既難忘又艱難。



團體指出，宣教師精心設計的暑期活動，雖然學生們無法完全體會長者的生活，但這樣的活動讓他們能夠透過五感接觸世界，觀察貧窮人的生活實況，並更多地了解別人的需要，「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。」實在用心良苦。



這些服侍活動不僅是對社區的貢獻，也是對參與者生命的一種歷練，讓他們反思自己與神、與自己、與社區的關係，歡迎更多人來認識他們的服侍，並期待大家的支持和參與。

