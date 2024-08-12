Kids Games奧運會 1500兒童啟發創意探索聖經





巴黎奧運期間，約1500名兒童及教練於8月4至9日在瑞士布勒市聚集，慶祝兒童奧運會（Kids Games）二十週年，主題為「團結起來，我們的差異」，匯聚運動、創意與學習聖經。



KidsGames 奧運會是一個為7至14歲兒童設計的「運動、樂趣和創意，以及聖經探索」的一週活動，參與者來自法語區瑞士的十八個地區。



活動旨在「透過耶穌基督的上帝之愛帶來個人轉變，同時與不同背景的兒童分享希望和積極的基督教價值觀」。



法語區瑞士KidsGames 奧運會協調員伊曼紐爾·施密（Emmanuel Schmied）指出：「我們重視團隊合作，鼓勵尊重、友誼和互助，挑戰在於學習如何在差異中作為一個團隊工作。」



施密表示，KidsGames 奧運會舉行聖經學習時間，提供了一個探索聖經故事和分享孩子們可能有的問題的機會，「我們希望每個孩子都能發現自己被上帝所愛，引導他們明白對自己的生活負責，同時提醒他們在這場冒險中並不孤單。」



二十週年的慶祝活動於8月7日舉行，有一場名為「Time out Breathe」的表演，設計為一場「清新的空氣」，有敬拜音樂團體、走鋼絲表演者博雷爾（Estelle Borel）和法語區瑞士藝術家協會Lausanne Impact的參與。



活動包括湖底尋找寶藏，表演者讓孩子們坐在座位邊緣，伴隨著生動的對話和真人大小的船和燈塔布景，帶領他們進行一場尋找深度和價值的冒險。

