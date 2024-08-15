聖經關於同性戀的經文：為什麼它是不對的

聖經對人類生活的各個方面提供了清晰的指引，包括性行為。當涉及到同性戀這一話題時，聖經一致地將其視為違背神為人類關係所設計的計劃。本文探討了幾處關於同性戀的關鍵經文，並討論為什麼根據聖經的教導，同性戀是不正確的。



1. 創世記 19:1-11 - 所多瑪與蛾摩拉的故事



聖經中最早提到同性戀行為的記錄之一是所多瑪與蛾摩拉的故事。在創世記第19章中，兩位天使來到所多瑪城，而城裡的男人要求與他們發生性關係。這種侵犯行為受到了譴責，最終，因為這些城市裡的廣泛罪行，包括性不道德，神毀滅了所多瑪與蛾摩拉。



2. 利未記 18:22 和 20:13 - 明確的禁令



利未記中包含了對同性戀行為的明確禁令。利未記18:22指出：「不可與男人苟合，如同與女人苟合；這本是可憎惡的。」同樣地，利未記20:13也宣告：「人若與男人苟合，像與女人一樣，他們二人行了可憎的事，總要把他們治死，罪要歸到他們身上。」這些經文清楚地表明，同性戀行為被視為罪惡，違背了神的誡命。



3. 羅馬書 1:26-27 - 新約的觀點



在新約中，使徒保羅在致羅馬教會的書信中談到了同性戀問題。羅馬書1:26-27描述了那些遠離神的人如何被「可羞恥的情慾」所支配，包括同性之間的關係。保羅寫道：「因此，神任憑他們放縱可羞恥的情慾。他們的女人把順性的用處變為逆性的用處；男人也是如此，棄了女人順性的用處，欲火攻心，彼此貪戀，男與男行可羞恥的事，就在自己身上受這妄為當得的報應。」



4. 哥林多前書 6:9-10 - 將同性戀列為罪行之一



在哥林多前書6:9-10中，保羅再次談到這一問題，指出那些行同性戀的人無法承受神的國度。經文寫道：「你們豈不知不義的人不能承受神的國嗎？不要自欺。無論是淫亂的、拜偶像的、姦淫的、作娈童的、親男色的、偷竊的、貪婪的、醉酒的、辱罵的、勒索的，都不能承受神的國。」這節經文將同性戀與其他不符合神旨意的罪行並列。



為什麼根據聖經，同性戀是不對的



聖經一致的訊息是，同性戀不是神對人類性行為的計劃的一部分。從創造亞當和夏娃開始，聖經將婚姻描繪為一男一女之間的聯合（創世記2:24）。這種設計旨在反映性別的互補性，並完成神「生養眾多」的命令（創世記1:28）。相對而言，同性戀行為被視為對這一神聖秩序的扭曲。



此外，聖經對性行為的教導根植於我們的身體是聖靈的殿（哥林多前書6:19-20）的理解中。從事違背神設計的性行為被視為對神和祂賜予我們的身體的褻瀆。



結論



聖經對同性戀的立場很明確：它被視為罪，是違背神對人類關係設計的行為。經文呼籲信徒按照神的旨意生活，其中包括尊重祂對性行為的設計。雖然這一訊息在當今社會可能具有挑戰性，但聖經不僅提供了指引，還為那些尋求遵守神話語的人帶來了希望。

