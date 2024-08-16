日本藝術宣教分享會 May So用藝術照亮日本人的心靈

May So，在日本生活7年的香港人，自2019年開始從事藝術宣教，移居日本經歷抑鬱、婚姻危機，但透過神的安慰找到希望，並與日本團體合作結合藝術與福音宣教，May強調這一切都是屬於神的工作。



May在近日舉辦的「日本藝術宣教分享會」分享信主經歷，小學六年級時感受到主的呼召，在一次福音營中決志信主並得救，從此深知惟有跟隨主，正如此次聚會的主題「Just Follow Him」所言。



移居日本陷入抑鬱 經歷神的安慰



起初，May從事平面設計，隨後在澳洲墨爾本修讀純藝術，往日本之前透過藝術創作和文字表達神對她的愛。



2017年，她跟隨丈夫移居日本，感受到上帝的呼召：「你來到這裡不僅僅是為了你的丈夫，我將會啟發你！」然而卻陷入了抑鬱症，強烈的孤獨感令她難以忍受。



在這段期間，她讀到了傳道書3章1至8節，神告訴她開心有時、傷心有時，只需要定睛在神，心中的負面情緒便漸漸消散，並且回應神的感動做了一個專案計劃，設計年曆將自己的藝術作品和這段經文分享，竟收到了來自世界各地的回應，原來許多人也同樣經歷了異鄉的孤獨，這使她與眾多陌生人建立了深刻的連結。



藝術市集 巧妙向日本人傳福音



此後，May開始進行傳福音的活動，第一次舉辦藝術市集，由於日本人對基督教相對陌生，傳福音的方式不能依賴傳統的方法。她選擇溫柔地表達：「我們與耶穌分離了，你想不想認識祂呢？」為此，她製作了印有該內容的福音單張，並提供英文和日文版本。



在第二次的藝術市集中，她認識了日本基督教事工「Bible and Art Ministries (Japan)」的創辦人，該組織通過藝術向整個日本傳遞福音。



創作來自神的異象



2019年，在設計工作坊的過程中，May向上帝祈禱，啟發她看到了在漆黑中閃爍的一些光亮，於是畫出了蠟燭散發光芒的水彩作品。May發覺：「原來不需要透過很豐富的語言，神給我們的異象都能捕捉到。」



2020年，May將她的事奉擴展到無家者事工，舉辦工作坊將收益投入事工中，形成一個良性循環，無家者事工結合了藝術，並教授孩子們畫畫。在疫情期間，日本面臨口罩短缺，她則免費製作了東京手工布口罩。



日本團體合作 銀座畫廊老闆受洗



在藝術與福音的道路上徘徊的May開始尋找自己的身份。她坦言並非教會差派她，而是由耶穌基督啟示了她的使命，其後加入了世界福音動員會（OM）的課程進行學習。



2020年，May在東京受到神的呼召，決定成為全職藝術宣教士，通過藝術製作短片分享基督教的價值觀。然而在疫情中也經歷了婚姻的危機，但感謝主將他們從深淵救了出來。雖然經歷了許多困難，她卻心存喜樂，因為她明白「患難生忍耐，忍耐生老練，老練生盼望」，而這一切都是神陪著他們同行 。



作為全職藝術宣教士，她的畫作感動了許多人，May說：「有參加者被畫作感動，雖然不知道對方與神的關係，但知道這樣做祝福人。」神告訴她藝術事工不必侷限於教會，她繼而積極參與不同團體的合作，譬如與日本香港人協會共同舉辦藝術和寫字工作坊，雖然不直接講述信仰，但仍能給予他們鼓勵。



2022年，她在仙台舉辦了藝術節，在展覽過程中與他人交流，感謝神有位銀座畫廊的老闆因此受洗。此外，還有服裝品牌邀請她合作，經過禱告求問神之後，她清楚地明白應該通過穿著向人們傳遞平安與喜樂的訊息。



藝術宣教事工多元化



May So的事工還包括「藝術在家 Open House」開放日禱告，旨在吸引參加者和有心服侍的弟兄姊妹來服侍。她的教會Happy Family Tokyo從最初的8人成長到現在的50多人，求神帶領教會興起更多領袖，並希望弟兄姊妹一同成長，愛神愛人。



May還帶領所屬日英教會的每星期禱告小組，感謝主讓她感受到姊妹們關係緊密，能互相代禱和支持。求神繼續帶領在東京的香港人夫婦小組，提供更多屬靈保護，並幫助他們放低自己，願意一起成長。



對於2025年的事奉方向，May請求禱告，因為她同時服侍兩間教會（敬拜隊及網上平台），還要專注於藝術宣教事工和支援日本藝術宣教機構的網上平台工作，希望神能幫助她選擇專注。



最後，May請大家紀念10月在仙台的OM藝術節及11月在東京Bible & Art展覽的安排，為這些活動的順利進行禱告。 最後，她呼籲大家的禱告是最大的支持，並請求主保守她和三地分隔的家人，以及目前正在學習日文，神學訓練，進行藝術創作，並在東京的香港人夫婦團契中印刷福音單張和見證小冊子，參與日本社區的藝術工作坊等事工。



一幅畫怎樣掛上去重要嗎？



在問答環節中，與會者想了解日本教會對藝術事工的態度，May表示，日本教會的牧者往往將重心放在內部的教會事務上，於是她主動邀請牧者合作。



對於與不同團體合作的過程中，遇到挑戰時，她會靈活調整資源，不會過於堅持己見，在未信群組中的任務希望釋出良好的表現。



May體會出一個道理：「一幅畫怎樣掛上去不重要，整件事是屬於神，我們不是擁有者，誰人看到這幅畫感受到這幅畫，是神的事情。」



該次聚會為「日本藝術宣教分享會 2024 - 香港站」，日本藝術宣教士May So分享如何跟隨神走過高山低谷，繼而踏上日本藝術宣教之旅；日期：8月10日，地點：將軍澳循道衛理小學演藝廳。



同場設有「香港藝術動力」、 「祢的名在全地何其美」基督徒藝術雙年展異象分享，講員 ：周文志會長，見另文報導。

