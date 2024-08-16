基督教視覺藝術 周文志籲生命信息流露作品

「日本藝術宣教分享會2024——香港站」展開，香港藝術動力會長周文志介紹基督教視覺藝術的重要，是要彰顯上帝的啟示，讓觀賞者與上帝親近。



基督教視覺藝術：彰顯上帝的啟示



香港藝術動力會長周文志在會中介紹基督教視覺藝術的重要性。他強調，藝術不僅是表達創意的工具，更是包含上帝的啟示，源於大自然的創造。上帝透過圖像向人類傳遞信息，例如摩西看到的燃燒荊棘，以及在曠野中用雲柱和火柱指引以色列人的行徑。



周文志繼而指出，洛桑世界福傳委員會於2004年9至10月在泰國芭堤雅舉辦了世界福傳論壇，旨在探討全球福傳的各種方法和策略。



根據2019年在馬尼拉召開的洛桑運動，洛桑藝術網絡確立了兩項主要使命：首先是面向世界各地的藝術家，其次是面向全球教會的宣教機構和學術界。其目的是將藝術的理念與信仰相融合，藉此將福音傳遞至更廣泛的群體。



作為光與鹽的使命



作為主的門徒，基督徒藝術家應該如何在社會中發揮影響力，成為作光作鹽的存在？



周文志指出：「如果主的門徒要作鹽作光，基督徒藝術家怎樣作光發揮影響力？我們怎樣將生命信息流露在作品，人們觀賞我們的作品時親近上帝，這是我們的使命、責任和異象，讓人看到我們是主的門徒。」



藝術作品的影響力



因此，基督徒藝術家的作品需要感染這個世界，進入社區影響世人。藝術作品所傳遞的信息能夠引起共鳴，無論是世上的苦難還是喜樂，都應甘願獻出，讓這些作品成為基督教文獻的一部分，薪火相傳。在這個過程中，觀賞者將能與上帝親近，並將榮耀歸於上帝，而非自己。



香港藝術動力的貢獻



香港藝術動力致力於推廣基督教視覺藝術，從2017年開始舉辦第一屆祝福亞洲基督徒藝術展，展覽分別在香港、新加坡及吉隆坡進行。



香港藝術動力還策劃了「祢的名在全地何其美」的基督教藝術展，在不同學校舉行展示。在疫情期間，也在線上策劃了基督徒抗疫藝術展，展現基督教藝術在各種情況下的創新與影響力。



畫作是要感動、祝福別人



另外，在日本藝術宣教分享會上，Bible and Art的成員Joanne亦分享對藝術創作的體會。她表示，參加2024年天國藝術家計劃，認識了來自不同地方的基督徒藝術家，該項計劃旨在幫助弟兄姊妹在日本舉辦藝術展覽。



日本藝術宣教士May So則分享與日本團體合作結合藝術與福音宣教，作為全職藝術宣教士，她認為基督教畫作是要感動人，雖然不知道對方與神的關係，但知道這樣做祝福了人；在仙台的一次藝術節銀座畫廊的老闆因此受洗。



該次聚會為「日本藝術宣教分享會 2024——香港站」，同場設有「香港藝術動力」、 「祢的名在全地何其美」基督徒藝術雙年展異象分享會，講員 ：周文志會長。日本藝術宣教士May So則分享踏上日本藝術宣教之旅的見證；日期：8月10日，地點：將軍澳循道衛理小學演藝廳。

