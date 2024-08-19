國際學者雲集香港 探討東亞基督教遺產

波士頓學院（Boston College）利瑪竇中西文化歷史研究所（Ricci Institute） 在香港將舉辦為期四天國際研討會，探討東亞基督教歷史遺產，參加者還參加「兩晚的歷史遺跡參觀」，專注於澳門的基督教歷史。



持續四天的國際研討會於12月10至13日在香港舉行，研討會由波士頓學院利瑪竇中西文化歷史研究所、香港大學文學院中文學院共同主辦，主題為「東亞基督教的歷史遺產：架起新一代學者與學術的橋樑」。



該次研討會將提供多場由資深學者主講的講座，並設有互動環節，包括來自荷蘭學術期刊、學術圖書出版商的博睿學術出版社（Brill Academic Publishers）高級編輯及其他學者參與，還有受邀的專家學者進行個別指導。



會議將以英語進行，並且研討會期間，參加者還有機會參加「兩晚的歷史遺跡參觀」，專注於澳門的基督教歷史。



申請參加本次研討會的學者需符合一定資格，包括已完成博士學位及論文答辯，或是在近五年內獲得博士學位並正在從事研究或教學工作，如博士後研究員、獨立學者或年輕學者等。



作為此計畫的一部分，利瑪竇研究所推出了焦點系列《東亞基督教歷史研究》，旨在深入探討該領域的課題。



據利瑪竇中西文化歷史研究所網上資料，有關學術活動的主要目標包括：



1. 建立一個新的交流平台，促進東亞基督教歷史研究。

2. 深入分析東亞基督教相關主題，並用多語言出版主要的資料來源，並進行重要的翻譯工作。

3. 擴展對中國基督教研究的認識，納入日本和韓國的歷史視角。

4. 通過針對性的研討會、獎學金及出版物來促進這一學術領域的持續發展，從而連結來自不同文化背景的學者。

5. 為全球的新生代學者提供發表論文的實踐訓練，幫助他們在各自和其他學術傳統中有效傳達研究成果。

