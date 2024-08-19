普世教協談培養下一代領袖：彭淑怡促重新認識差異

香港基督教協進會執行幹事彭淑怡在普世教會協會會議分享，培養下一代普世領袖不僅是傳授知識，更是將他們視為神學理論和實踐的主體，認為需要重新認識和接納差異，以新的視角理解和尊重差異，並透露將推出神學教育2025計劃。



該委員會於6月在韓國首爾延世大學舉行，彭淑怡向中華基督教會香港區會表示，作為教育培育委員會成員分享對培養下一代普世領袖的看法。她強調，合一的形成不僅是向年輕一代傳授知識，更是將他們視為神學理論和實踐的主體。她指出，與年輕一代新興學者一起討論他們的背景，共同反思信仰和神學傳統，以及全球教會的現狀，是培養合一意識的重要途徑。



彭淑怡提到，她首次加入普世教會協會教育培育委員會 （WCC's Commission on Ecumenical Education and Formation），對委員會的未來表示樂觀，「這非常令人著迷，我非常有信心，這個委員會不僅能為我們，而且能為普世教會協會的整個教育部提供很多東西。」她說。



她稱之為「差異的火花」，這是委員會的核心價值，並期待2025年將推出的神學教育（GETI）2025計劃，相信協會將為普世教會協會的教育部帶來豐富的貢獻，活動將在埃及普世教協信仰教制大會舉行。



她還回顧了現代合一運動的早期歷史，並對當時的開放和差異表示著迷。她認為，普世活動中的差異性是運動的活力所在，而早期宣教領域和年輕教會的多樣性為合一運動提供了多種不同的聲音。



彭淑怡強調，當今社會對差異性的認識可能與過去不同，需要重新認識和接納差異。她認為，需要一種新的認識來看到差異並真正接受差異。她希望委員會能夠帶來新的視角，幫助普世教會更好地理解和尊重差異。

