如何在不使信仰庸俗化的情況下傳達信仰

作為一名技術作家的工作改變了我的視角。





基督教寫作應如同其所代表的信仰一樣豐富且具有挑戰性。我們是否將其過於簡化了？



当我读到美國作家、教育家和文化評論家尼爾·波斯特曼（Neil Postman）的一句話時，這個問題浮现在我的腦海中。他說："我相信我沒有錯，基督教是一個要求很高且嚴肅的宗教。當它被傳遞為輕鬆有趣的時候，它就成了一種完全不同的宗教。"



這不僅是一個令人不安的想法，也是一個對基督教信仰真實表達的明確呼召--無論是在我們的生活中，還是在我們的寫作中。



這一觀點將所有基督教作家置於有效溝通的焦點之下。我們希望以庄重和优雅来呈現我們的轉變性信仰，但我們並不想將其簡化成卡通般的形式。



基督教作家，包括撰写讲道稿的牧師，如何才能在傳遞深度和嚴肅性的同時，觸及讀者的心靈和思想？我們如何在不使福音庸俗化的情况下，讓人們在他們的理解水平上接受它？



過去的牧師們常說"把餅乾放在架子低处。" 這是一個成語，意思是使用清晰、簡潔且易於理解的語言。它形容一個人以簡單明了的方式說話或寫作，使廣大聽眾和讀者都能輕易理解。



基督教作家必須掌握這種溝通技巧，避免迎合觀眾的同时，传达信息。



作為技術作家的經歷



我起初在一家全國性的基督教出版公司擔任編輯。公司擁有多本雜誌和一個圖書部門，我負責編輯所有放在我桌上的文稿。在那段時間裡，我學到了許多關於有效基督教溝通的知識。



然而，我搬到一個陌生的國家，結識的人不多，為了支持我的基督教工作，我接下了一份「帳棚工人」的工作（使徒行傳18:1-4）。結果，我在這份工作中學到的基督教寫作知識比在基督教出版公司當員工時學到的還多。



以下是我的心得。您可以將這些原則應用到您的基督教寫作中，以幫助分享我們這嚴肅而又具挑戰性的信仰，同時在讀者的理解水平上滿足他們的靈性需求。



理解主題內容



基督教作家的任務是做好一件事：將人類的問題與聖經的解決方案結合起來。我們可以用無數種方式來實現這一目標，但這是我們的首要指導原則，無論是小說還是非小說類作品都適用。



我的一個任務是撰寫如何在高層公寓中安裝大型滑動玻璃門的說明書。我對這個話題了解多少？一無所知。



因此，我必須先檢視工程圖。我不理解這些圖紙，所以我還需要採訪那些設計圖紙的工程師團隊。接著，我查看了安裝規格。很明顯，A插槽需要插入B插槽，但在高層建築的第二層以上操作這一點會變得相當棘手。在高樓上處理一塊巨大的玻璃時，像風速這樣的許多因素都需要考慮。



我不得不採訪一位施工經理，請他為我模擬一次安裝過程。我對這個過程有了清晰的了解。只有在那之後，我才能坐下來為閱讀能力有限的施工工人撰寫逐步安裝玻璃門的說明。



但我並未就此止步。在我完成說明書的初稿後，我與兩位對該過程和英文都不太熟悉的中國施工工人合作。我請他們按照我的書面程序安裝其中一扇門。我並不是在尋找他們理解上的困難，而是要找出我在解釋每個步驟時是否存在不夠清晰的地方。



這一切歸結為那個被歸因於喜劇演員傑瑞·劉易斯（Jerry Lewis）、經濟學家艾倫·格林斯潘（Alan Greenspan）以及許多其他人的老話：



「我知道你認為你明白我說了什麼，但我不確定你是否意識到，你聽到的可能不是我真正想表達的意思。」



這是不是一個漫長的過程？當然是。但這是一個有效的過程。你需要至少兩個人（發送者和接收者）都理解，才能稍微確定溝通確實發生了。



我長期以來一直擔心基督教作家在理解其主題時，不能超越表面的大致感知。大多數人認為，因為他們上過主日學，他們就是神學家了。他們以為自己理解了所討論的主題，實際上往往並非如此。基督教作家必須更加嚴格地理解他們所討論的聖經原則。



了解你的讀者



作為一名技術作家，我學到的第二個重要經驗是更好地了解我的讀者。我發現，大多數基督教作家寫作時是為自己而寫，而不是為他人。這對傳播基督教價值觀來說是一個嚴重的局限性。



在做技術寫作時，我從公司的CEO、工程師、施工經理和安裝工那裡獲得了清晰的信息。然而，只有安裝工才是我的受眾。其他人都不重要。我只是把他們說的話過濾為可執行的步驟。



基督教作家如何理解他們的讀者？通過與人們在相關話題上進行交流並傾聽他們的意見。傾聽是關鍵。基督教作家絕不應將寫作局限於自己的經驗；他們必須諮詢盡可能廣泛的人群，這樣他們才能寫出對讀者真正有幫助的書籍或博客文章。



以清晰的結構組織內容



基督教作家需要了解他們的主題內容。這需要通過研究和採訪來弄清事實。與他人交談並獲取他們的反饋意見是至關重要的。一旦你掌握了這些信息，以清晰的方式組織內容是至關重要的。



我們如何才能以清晰為導向來組織內容？技術手冊的本質是程序性的。這支持了一種古老的教學方法，即將學習者從"已知"引導到"未知"。假設你的讀者對你的主題知之甚少，並以有序的方式使他們跟上進度。



讓別人閱讀你寫的內容。他們是否理解了你的意圖？



在小說和非小說中，組織有序的思維以步驟為基礎。當你忽略事件順序時，會讓讀者感到困惑。那些假設讀者會理解自己所說內容的作家，往往來自"準備，開火，瞄準"的寫作學校，這種方式並非以讀者為中心。



簡化上帝的深奧事物



技術寫作和基督教寫作共享重要的溝通原則。當我從事這兩種寫作時，我認為自己是一個翻譯者。正如尼爾·波斯特曼所說，基督教信仰是「要求很高且嚴肅的」，我們的工作就是將這些通常複雜的理念翻譯成簡單的術語。我們受託要分享上帝的深奧事物，而不使其流於膚淺。



耶穌通過講故事來完成這一任務。當我們也這樣做時，我們將取得與他相似的好結果。通過了解你的讀者，了解真理，並為讀者的眼睛和思想提供一場盛宴，將複雜性轉化為簡單性。



本文作者： Donald L. Hughes，美國福音派基督徒，作家，牧師，媒體人。

