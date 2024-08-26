考古學家發現：二千年前耶穌與門徒走過的石塊路

以色列文物管理局（Israel Anqituities Authority） 宣佈，在耶路撒冷的石匠山（Har Hotzvim）附近進行發掘時，發現了一個大型石灰石採石場，其中一些石板可能是用於修建2000年前耶穌和門徒使用的道路，以及希律王及其後裔指揮的建築項目。



這項驚人發現於8月5日由聖經考古學會（BAS）報道。據悉這是該地區第二聖殿時期最大的發現之一。其中一些石塊每塊重達2.5噸，被用作大衛城發掘的朝聖路的鋪路石，此為一條有2000年歷史的石板路，耶穌本人和門徒都曾走過，它連接著基督醫治盲人的西羅亞池和祂祈禱的猶太聖殿。



測量尺寸和「地質特徵」證實這些石塊的用途，這個採石場出產的石塊很可能在第二聖殿晚期耶路撒冷的眾多皇家建築項目中被使用。這些項目始於公元前37至公元後4年希律王統治時期，包括聖殿山地區的擴建。



希律大帝在位期間指揮了大規模的建築工程，使猶太地區變得繁榮昌盛。考古學家認為，採石場的石頭可能被用於擴建耶路撒冷聖殿、希律大帝的遺體埋葬地（即希羅底）以及凱撒利亞港口城市的建設。



聖經考古學會最新消息稱，國際古蹟遺址理事會的發掘可能有助於回答希律王家族在耶路撒冷的項目從哪裡獲得建築材料的問題。



迄今為止，已發掘出約一英畝的採石場，但該遺址還有更多的秘密有待揭開。據《以色列時報》報道，該遺址被維坦尼亞（Vitania）公司指定用於工業和商業開發。考古學家在現場發現了數十塊大小不一的建築石塊，以及採石和切割壕溝，其輪廓顯示了正在開採的石塊的大小。



除了希律大帝建造的聖殿外，這些大石頭還將用於耶路撒冷的聖殿山，希律王的孫子希律·阿格里帕一世也曾使用這些石料建造耶路撒冷的「第三道牆」以及其他一世紀的宮殿和建築。

