五個寶貴的生命課題教導孩子--從信仰中汲取力量

在孩子的成長過程中，父母肩負著教導他們各種生命課題的責任。美國作者Vivian Bricker在Crosswalk上分享了她從父母那裡學到的寶貴教訓，並提出了五個根植於信仰的生命課題，幫助父母更好地引導孩子。



1. 你的身份唯獨在基督裡



首先，教導孩子們最重要的一個課題是，他們的身份唯獨在基督裡找到。哥羅西書2:10告訴我們：「你們在他裡面也得了豐盛。他是各樣執政掌權者的元首。」這意味著，我們從信主的那一刻起，就在基督裡得著了完全。孩子們不需要從成績、運動表現或乖巧行為中尋找身份認同，而是應該明白，他們的真正身份在於他們與耶穌的關係。這樣的認識能減少孩子們為追求完美而感到的壓力，幫助他們自信地做自己。



2. 盡力而為已經足夠



其次，教導孩子們「盡力而為已經足夠」的道理。Bricker回憶她的母親在她小時候，經常告訴她和她的姐妹們，只要盡力而為，就已經很棒了。這樣的教導讓孩子們明白，無論成績如何，只要盡力了就是值得肯定的。這樣的心態能幫助孩子們在面對學業或生活挑戰時，不會因為追求完美而喪失自信。



3. 需要時大膽表達情感



第三個課題是教導孩子們勇敢表達情感，尤其是哭泣的時候。許多父母會誤認為哭泣是不好的，甚至可能會告訴孩子們「哭太多了」。然而，Bricker指出，這樣的壓制情感會讓孩子們學會隱藏和抑制自己的感受，最終導致心理健康問題。鼓勵孩子們在需要的時候哭泣，並告訴他們這是一種健康的情感表達方式，這對於他們情感的發展至關重要。



4. 犯錯是可以的



接下來，教導孩子們「犯錯是可以的」。我們每個人都會犯錯，這是人類的一部分。當孩子犯錯時，父母應該用慈悲和寬恕的態度對待他們，而不是責罵。讓孩子們明白，犯錯是學習的一部分，重要的是如何改正錯誤，而不是為錯誤感到羞愧。這種理解能幫助孩子們在面對挫折時不會喪失自信。



5. 神永遠與你同在



最後一個課題是教導孩子們「神永遠與你同在」。以賽亞書41:10提醒我們，不要害怕，因為神與我們同在。孩子們可能會有許多恐懼，但知道神永遠與他們同在，會讓他們在面對挑戰時更加勇敢和自信。這樣的教導能幫助孩子們在成長過程中感受到神的保護和愛。



這五個課題，從身份認同到情感表達，再到犯錯的態度和神的同在，都是每個父母可以在日常生活中教導孩子的重要功課。通過這些教導，父母可以幫助孩子們建立健康的自我形象，並在信仰中找到力量和安慰。Bricker的這些建議不僅來自她個人的經歷，也源於聖經的教導，是每個基督徒家庭都可以借鑒的寶貴資源。

