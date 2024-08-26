基督徒向十字架或聖像祈禱：偶像崇拜嗎？

基督徒向十字架或聖像祈禱是偶像崇拜嗎？天主教福岡教區神父如此解答......。



天主教福岡教區神父山元眞表示，在基督教信仰中，向十字架或聖像祈禱並不是偶像崇拜。偶像崇拜是指將創造物本身視為神明來崇拜，而基督教則崇拜天地的創造者，即主基督。保羅在哥林多後書中提到，基督徒應該注視所看不見的事，因為所見的是暫時的，看不見的才是永遠的。



十字架和聖像在基督教中被視為崇拜的輔助工具，它們幫助信徒將思想轉向復活而活著的主基督。這些象徵物提醒信徒超越物質世界，敬拜那位看不見卻永恆的主。然而，如果將十字架和聖像變成商品，或者將它們視為具有超自然力量的物品，那就可能淪為偶像崇拜和迷信。



在日本等以佛教和神道教為基礎的社會中，人們可能會將基督教象徵物視為「護身符」，這可能會導致對這些物品的不當崇拜。耶穌曾經驅逐商人出聖殿，表明了他對將神聖場所商業化的反對。



因此，十字架和聖像應該用來引導信徒走向對真、善、美的上帝的敬拜，而不是成為崇拜的對象本身。真正的藝術和宗教象徵應該引導人們超越物質，追求精神上的提升和對上帝的敬拜。



文章發表於日本基督教媒體Christian Press專欄，內容取自《在教會裡聽不到的21世紀信仰問答III-迷失的心版》，天主教福岡教區神父山元眞為作者群之一，為一系列信仰疑難作出解答。

