全球華人禱告特會聚焦福音禾場 李燕光牧師強調合作精神

華人策略聯盟全球華人禱告特會圓滿結束，總幹事李燕光牧師談福音禾場時，提出「普遍的需要」與「關鍵的需要」，強調工人必須具備行動能力和合作精神，而且是禱告的人。



關鍵的需要：工人需要具備特質



在主堂的第一場宣講，華人策略聯盟總幹事李燕光牧師提出「普遍的需要」和「關鍵的需要」。



他解釋：「普遍的需要非常重要，因為人實在處於可憐的狀態中。當前，各式各樣的患難和痛苦使人處於黑暗之中，他們是需要憐憫的人，需要醫治者和教導者，需要宣講者。」然而，這段聖經提到了一個關鍵的需要。



關鍵的需要與普遍的需要有所不同，關鍵的需要在於特殊的時刻和機會，呼召具備特別功能的人。這工人是特別的，具備特質的，他們需要有普遍需求所需的特質，但還需要加上其他一些特質。此外，我們也需要探討如何求告這些恩賜，還要把握黃金時刻。



群體合作與禱告



李燕光認為：「有一個首要的特質，就是工人必須要有感動和行動的能力，這是最低的要求。這不僅是要求，更是最高的要求。」工人聽到之後就需要付諸行動，這裡有兩個重點。



首先，群體合作。工人需要組織的參與，這不是單獨一個人的工作，而是需要兩三個人，或一家教會的配搭，因為單獨的人無法完成的工作。耶穌告訴我們要彼此相愛，這是在合一的工作中，並且要有能力去組織和訓練人。



其次禱告。耶穌說：「所以，你們當求莊稼的主打發工人出去收他的莊稼。」（馬太福音9:38）意思是要禱告，那麼禱告的人是怎麼樣呢？



李燕光指出使徒行傳裡面，有一個非常好的例子，就是使徒行傳13章安提阿的教會。安提阿教會在事奉主、禁食的時候，聖靈對他們說：「要為我分派巴拿巴和掃羅去做我召他們所做的工。」（第2節）這是一個有組織的行動，不僅僅是一個人的事，而是整個安提阿教會共同差派他們。雖然是兩個人，但他們是否有感動和行動呢？



使徒立刻按手在他們身上就差遣出去。他們沒有停下來說：「我們會禱告看看有沒有經費，或最近局勢不太好，等局勢好一點再繼續。」這樣的想法在他們中都不存在，而是立即將出去。因此，工人的特質在此也是十分重要的。



華人策略聯盟全球華人禱告特會於7月13至15日在加州灣區實體舉行，並且在全球在線直播，主題為「當求稼的主，禾場呼聲」，經文選自馬太福音9章35至38節。

