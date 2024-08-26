臨終者生命與靈性關懷：吳思源籲家人道愛與道別

香港人口老化，長者晚期生命靈性關懷備受關注，完美句號基金執行董事吳思源在廣蔭頤養院聚會上，指出病者經歷三階段，照顧者需給予病者尊嚴和愛，並且為臨終者送上道謝、道愛、道歉與道別。



香港華人基督教聯會廣蔭頤養院（綜合安老服務）8月24日舉辦晚期生命的靈性關懷分享會，主題「劃出人生的圓弧」，吳思源與該院院牧呂海英、院長何婉慧分享如何陪伴家屬面對長者的生命終結，聚會180人出席。



病者經歷三階段：從得知噩耗至靈裡鎮定



吳思源首先提出病者將經歷三個階段。第一階段是「得知噩耗凶吉未卜」，此時病者的心情極為擔憂，害怕最壞的情況發生。吳思源引述了台灣前天主教樞機主教單國璽的例子，他在得知自己患上肺腺癌後，心裡雖然沉了一下，但很快就決定將身體交給醫生，靈魂交給上帝，並繼續周遊全台灣巡迴佈道，直到六年後被神接回天家。吳思源認為，在這個階段，適宜將心中的疑慮交託給主，通過祈禱來安定心神。



吳思源認為人生不能逆轉惟有祈禱，他分享在化療診所林立的尖沙咀看到不少路人挽著醫務所的公文袋，想到內裡必是化驗報告就為這些人祈禱。



第二階段是「進入倒數宜作準備」，這段時期可能長達五至十年，視乎病者的身體狀況。吳思源提到，面對中風、失智等情況，病者的心情可能會感到像是被判了刑罰，心理上受到威脅，並勸勉照顧者和陪伴者，給予病者十足的尊嚴和愛。



他以德蘭修女為例，在街上尋找衣不蔽體的露宿者，被問到為何這樣做，德蘭修女說這些人的身體是基督的身體。此外，吳思源呼籲照顧者保持身心健康，靈裡活潑，或者家人輪流照顧，教會弟兄姊妹來幫忙等。



向臨終者道謝、道愛、道歉、道諒、道別



第三階段是「喪鐘敲響我寧鎮靜」，此時病者重新整理靈性與人生，陪伴長輩覆診時可以傾談，了解他們的往事，回顧人生的道路。吳思源提出了「四道」：1. 道謝，讓病者得到滿足感；2. 道愛；3. 道歉和道諒，即請對方原諒自己的錯失，並原諒對方所做過的錯，兩者同時並行，解開雙方的心結；4. 道別，在病者人生的最後階段，靈裡鎮定。



聚會中安排了師琴彈奏《耶穌領我》，營造出平安喜樂、靈裡鎮定的氣氛。吳思源繼而分享向一位中醫師朋友談論自己如何相信有天堂，他比喻說：「如果一位朋友很有誠信，告訴你某處有座別墅，你當然會相信對方的話；對得救沒有確據的人源於與主關係不夠深交。」並且認為：「人始終進入死亡階段，而死亡只是一條走向榮耀天家的路。」



實際操作：領回逝者的遺體



至於實際的操作，例如領回逝者的遺體，吳思源簡介了有關文件，包括自然和非自然死亡。「自然死亡」的文件有死因醫學證明書、醫生發出的火葬許可書、遺體證明書，現時政府鼓勵在家死亡。「非自然死亡」的文件則包括：批準屍體埋葬、火葬令，俗稱法醫官紙，可以直接用作火葬或土葬；領取殮葬文件證明書，家人若不方便可以簽署授權其他人代領；認領遺體證明書，俗稱領屍紙，認領人必須為簽名者，若不能出席可以簽署授權。



父母喪子最傷痛 化悲傷為力量



進入送別階段，追思離別總會有不捨之情，凡事交託給主。有些教會可以存放棺木在教堂進行安息禮拜，下午火化。吳思源提醒，要是守夜，日間不宜，最好去殯儀館。疫情之後，人對安葬的觀念已有改變。



至於生死不在人手上，不捨得一定會發生，最難受是失去子女可能是交通意外或病逝。吳思源指出，傷痛總會潛藏在人的心裡，父母喪子是最傷痛的一種。



完美句號基金協助幼童死亡的父母，他們一生心中難以忘懷，吳思源強調：「縱使陪伴同行讓他們看到光明，但光明不會忘記傷痛。」 另一種哀傷是失去配偶，比較輕易渡過是父母死亡，但若是兒女長期照顧父母未必較易接受。



「總而言之，不同情況哀傷期不同，總要化悲傷為力量。」吳思源指出，當殮葬工作完成曲終人散之後，傷痛會再出現，尤其是每逢節日、生忌、死忌，勾起人的思念。他建議教會在這些日子送上親筆簽名的慰問卡給家人，讓他們知道逝去者原來有人紀念的。



每逢節日勾起思念 將逝者深藏心坎



本身是愛百合牧養總監的吳思源透露，遇到父母失去幼年的兒子，機構會送上親筆簽名的慰問卡，鼓勵父母日後讓弟妹知道哥哥的名字，讓家人知道和紀念逝去者的名字很重要的。人的配合加上聖靈的安慰，便已足夠。



漫長的路有主同行，曾經有母親抱著懷疑，為何不再思念逝去的女兒。吳思源鼓勵家屬將逝去者在心裡重新安放位置，放入寶貴神聖的角落，慢慢的轉化。他以耶穌空墳墓為例，「耶穌的裹屍布就是死亡的記憶，但將意義慢慢改變，告訴眾人耶穌已經復活，帶著新的形體與我們相遇，不再是以前的身體了。這種轉化應用在逝去者的家人身上，同樣給他們新的價值觀。」



窺見那道光 經歷恩典與祝福



在座談會上，廣蔭頤養院（綜合安老服務）呂海英院牧分享了廣蔭頤養院的做法，院舍設有一個角落放上遺物，為逝去者的家人進行安息禮拜，之後相隔一至兩個月給電話家人慰問他們。有家人來到院舍收拾遺物的時候，護士和團隊陪伴他們一齊。



「未必與他們同行的路好長，但做得幾多有幾多！」呂海英又指出，臨終者的晚期以年、以星期或以日計，院舍會提供安寧照顧，例如給他們餵食，醫療團隊為他們檢查，並且與家人商討身體的狀況和提供醫療意見，讓家人有心理準備。要是進入倒數的階段，會為長者提供舒緩治療，或者與家人商討後事，提供殯儀商的資料。



吳思源回應，政府推行在家離世要經過程序，如果急病入醫院，在醫院離世就不能達到在家死亡的條件，所以要同家人協調。最重要是如何死，但有客觀因素，逝者的人生目的是「要活得好，死得好」為最後的晚程。



聚會結束前，何婉慧院長播放一段影片，鏡頭出現一條行車路，駛向無盡的遠方，車道上斷續地出現白色的「慢」字，讓會眾默想面對人生的抉擇或焦慮，為自己畫上人生的圓弧，在圓弧內留下給自己的說話。



最後，主辦方用恩典與祝福作為結語，在圓弧內寫下：



「走進生命每一個當下



帶著新的心新的靈



接受當下每一個挑戰



挑戰或許是機會



讓您更貼近自己和他／她的心



望進深處



窺見那道光



經歷恩典與祝福」

