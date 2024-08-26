新生協會同工見證：從迷失到康復跑出生命轉折點

基督教新生協會展開戒毒村重罝計劃搬遷至大嶼山，並獲渣打香港馬拉松主辦機構贊助70個名額，作為搬遷福音戒毒村籌款，成員將參與10K跑及分享運動帶來不一樣的生命。



馬拉松的成就感如同人生旅程



事工幹事劉凱鈿分享，自從加入基督教新生協會後，鄭振華牧師安排了很多活動讓大家參與。



「我從前不喜歡跑步，但在牧師和其他同工的鼓勵下，我開始參加訓練，漸漸意識到鍛鍊身體的重要性，它讓我身心愉快。」劉凱鈿表示，渣打馬拉松的挑戰不只是一場比賽，還像是一個人生的目標。雖然跑馬拉松是辛苦的，但當我完成這個目標時，感受到的成就感如同人生旅程一樣，只要我們努力、有恆心，並且不輕言放棄，很多曾經認為自己做不到的事情，也能在信念的支持下實現。



「馬拉松讓我明白，只要堅持，就沒有什麼是不可能的！」



第二次參加人生馬拉松



康仔，作為協會的同工，曾經在人生路上迷失方向，但透過認識基督教信仰，他分享生命得到了改變，成為了一位戒毒康復者。康仔說：「今年第二次參加人生馬拉松，從跑步中可以訓練個人鬥志，學習運動的好處，並提升生命質素。」他呼籲大家多多支持。



比賽建立了自信和自我肯定



天瑋在2021年於基督教新生協會學習改變生命，戒除毒癮。在面對不斷的掙扎、試探和軟弱時，他感恩有主耶穌和牧師的帶領。現在有機會在協會服侍，他感到非常高興和有意義。



天瑋表示：「2024年1月，有幸協會安排我參加渣打馬拉松比賽，起初覺得自己完成不到10K的賽程加上沒有人覺得我會完成到，但在一班弟兄互相鼓勵和靠著意志，最終完成了比賽，極之高興，完成了比賽之後協會也不停地鼓勵我們參加更多運動的比賽，在比賽中我們建立了自信和自我肯定。」



他又提到：「2025年2月渣馬舉辦一個跑步籌款盛事，協會亦有機會參與，所以今次亦希望藉著過來人身份亦可完成賽事，再鼓勵更多人去參加呢次比賽，來支持我們繼續走下去！」



人生馬拉松向著標竿直跑



陳金榮則分享，64歲的他作為基督教新生協會的同工，去年參加了沙田馬拉松10K。他提到協會的口號「人生馬拉松」。陳金榮說：「這句口號醒我們向著標竿直跑，所以協會今次都會參加，希望可以挑戰自己，感謝鄭牧師給我機會。」



福音戒毒機構基督教新生協會重置院舍，去年與發展局正式簽訂大嶼山戒毒村合約，康復中心佔地超過12萬平方呎、設有醫療室、宿舍、教堂，提供身、心、社、靈的全人發展服務。



協會獲渣打香港馬拉松主辦機構贊助70個名額，作為搬遷福音戒毒村籌款，參與者只需捐助$2000即可輕鬆參加10K慈善跑，並鼓勵參與者邀請親戚朋友支持贊助，所有款項將用於支持搬遷戒毒村。



2025渣打馬拉松將於明年2月9日（星期日）舉行，基督教新生協會籌款活動請瀏覽網站：www.hKnewlife.org

