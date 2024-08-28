廣蔭頤養院一站式綜合服務 何婉慧院長談提升長者身心靈健康

長者照顧長者比例增加，廣蔭頤養院打造一站式綜合服務，照顧院友同時進入社區關懷，並展開「一頁‧靈安」計劃、「一屋正菜」靈性藝術照護模式等，為長者點燃盼望。



全方位照顧晚期長者



香港華人基督教聯會廣蔭頤養院（綜合安老服務）何婉慧院長在接受《基督日報》訪問時，分享院舍如何照顧社區中有需要的長者，特別是那些生活條件不理想的居民。她透露，有一位婆婆患有認知障礙症和癌病，住在唐樓，單靠年老的丈夫照顧。由於出入需要行樓梯，生活條件不理想，經醫院轉介後入住院舍。



「很感恩有機會能夠幫手照顧婆婆，減輕伯伯的負擔。」何院長表示院舍同事繼續探望這位伯伯，發現他住的唐樓很殘舊，家中漏水，老人家每次出入好像攀山一樣行上很多梯級。同事照顧他每日三餐，又有義工探訪，甚至轉介給觀塘區的教會，牧師提出這事情弟兄姊妹隨即去探望伯伯，幫他修葺屋企。



何院長還邀請伯伯到院舍陪伴太太一起吃飯，即使婆婆後來轉向另一間院舍，同事們也繼續去探望和關心。何院長說：「老人照顧老人是現時社會很大的問題，他們沒有資源和金錢，也沒有人關心，希望社區有多些義工、家務助理，或動員教會一起投入和關注。」或許，社會發生長者自殺的悲劇有望減低。



靈性藝術提升長者身心靈健康



今年六月廣蔭頤養院展開「一頁‧靈安」計劃 ，動員婦女、年青人和退休人士關心社區的老人家和照顧者。院舍提供一套有系統的訓練，實習完畢後，成功畢業的學員可以出去社區服侍。她指出：「在社區，院舍很想推動一頁靈安的文化，讓多些老人家、雙老、精神病患者和獨立照顧者得到支援。」



總括而言，院舍希望動員不同人士，包括專業人士，一起出去關愛社區，好像一個衛星城市，廣蔭頤養就好像一個核心，輸送愛的精神出去。



被問到長者的精神出現問題時，院舍怎樣應對？何院長認為視乎情況。如果是急性的，送去醫院治理；如果能夠有自理能力的，其實有很多精神健康支援的機構。



何院長總結道：「廣蔭頤養院主力關注長者的身心靈健康，透過藝術和靈性關懷，讓長者能夠懂得自處，變得主動和積極。世界轉變得很快，讓長者能夠適應這些變化，是院舍的目標之一。」



廣蔭頤養院不僅提供傳統的照護服務，還推出「一屋正菜」靈性藝術照護模式，為長者點燃盼望之光，將綠色環保生活與藝術、生命教育相結合，為長者提供一個全新的活動平台。在園藝導師、藝術家、職業治療師、社工、表達藝術治療師的共同努力下，長者們參與農務活動，鍛煉肌肉和骨骼，同時學習如何將植物、雜草、廚餘轉化為素材與作品，體驗upcycling綠色生活概念。



從2022年9月開始，院舍成功開展一系列活動，包括綠靈之旅種植工作坊和自然藝術工作坊，這些活動深受長者的喜愛，並有效提升了他們的身心靈健康。

