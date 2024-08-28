以基督的愛為榜樣進行教養的10種方式

養育孩子不是一件輕鬆的事。這是一項艱難但卻充滿回報的工作，會讓你經歷各種情緒。有時是美好的一天，而有些日子可能會讓你感到焦慮不堪。這就是為人父母的一部分，無論你在某天的情緒如何，最重要的是在教養中體現基督的愛。



這是非常重要的，因為它不僅展示了你和上帝對孩子們的愛，還教導他們辨別是非，並展現無條件的愛等等。那麼，如何在教養中體現基督的愛呢？以下是一些方法。



1. 告訴孩子上帝有多愛他們



與孩子談論上帝以及祂對他們的愛。告訴他們在他們還在母親的肚子裡時，上帝已經認識了他們，並且是按照祂的形象創造了他們。



向他們解釋，上帝比你更愛他們，並且祂希望成為他們的朋友，幫助他們，或者根據孩子的年齡和理解能力，告訴他們上帝希望進入他們的心中，成為他們的救主。查找關於耶穌和孩子們的聖經經文和故事，以展示祂對他們的深深爱意。



2. 教導孩子辨別是非



這是極其重要的。許多孩子不知道如何分辨是非，這一點在多年從事托兒所工作中我深有體會。孩子們互相偷東西、打架、弄亂彼此的物品、對老師動手等等。行為問題氾濫。父母需要教導孩子如何分辨是非，並教他們如何處理不同的情況。孩子們需要明確的界限，並且他們的行為需要承擔後果。



《箴言》23:13-14說：「不可不管教孩童；用杖打他，他必不至於死。你要用杖打他，就可以救他的靈魂免下陰間。」



3. 以無條件的愛來教養孩子



你可以通過無條件的愛來幫助孩子認識耶穌的愛。一個展示這種愛的方式是在他們受到懲戒後，向他們解釋你依然同樣愛他們。這並不意味著你容忍不當行為。



作為一名前托兒所教師，我班上有很多淘氣的男孩會惹麻煩。有一天，一個名叫傑克森的男孩在被糾正行為後走過來對我說：「對不起，Carrie老師。你還愛我嗎？」我總是告訴他們：「我不總是喜歡你們做的事情，但我會永遠愛你們。」這也是耶穌愛我們的方式。祂不總是喜歡我們的行為或選擇，但祂總是愛我們。



你可以通過同樣的方式向孩子們展示無條件的愛。不過，沒有人是完美的，當你作為父母犯錯時（你一定會犯錯，每個人都會），要向孩子道歉並解釋你希望做得更好。然後努力去改進。提醒孩子們，無論發生什麼，你和耶穌都會永遠愛他們。



4. 談論罪對關係的影響



與孩子討論什麼是罪，以及罪如何影響關係。讓他們知道說謊或不聽話會讓你很難信任他們，並相信他們會做正確的事。



同時，也要解釋罪如何影響我們與上帝的關係。向他們解釋，小罪會導致大罪，從而導致更多有害行為。這會持續傷害我們和我們周圍的每個人。解釋我們需要向上帝懺悔並請求寬恕，這將幫助我們與祂的關係更加強大。



5. 營造寬恕的文化



在談論懺悔和寬恕時，確保在家中培養一種寬恕的文化。當你犯錯時，解釋這如何影響你們的關係，並請求寬恕，同時說明請求寬恕有助於修復和改善彼此的關係。



同時，解釋當我們犯錯時，儘管罪會傷害我們與上帝的關係，但祂並不會將我們逐出祂的家庭。相反，當我們向上帝懺悔時，祂會赦免我們，清除我們的不義，恢復我們的關係，這會幫助我們減少犯罪的傾向。



6. 信守承諾並忠誠



對孩子信守承諾並保持忠誠非常重要。做你所說要做的事情。如果你說過要去看棒球訓練，那就去。如果你承諾要參加樂隊演奏會，那就去。儘量不要對孩子做出你無法兌現的承諾。



然而，有時生活中會有意外情況發生，比如你無法按時下班，或者會議延長了。如果發生這種情況，當你完成後盡快給你的配偶打電話告知情況（如果你有小孩）。如果你的孩子年紀稍大，或者是青少年，且有手機，親自打電話或發短信告訴他們你無法參加，並解釋原因。



總體而言，盡力出席、保持忠誠，並兌現你所承諾的事情。向孩子們解釋，無論何時，上帝都會在他們身邊，你盡力以這種忠誠的榜樣示範給孩子們看。這樣即使你無法每次都做到，孩子們也會理解你正在努力。



7. 將耶穌介紹給他們



教導孩子們認識耶穌的愛。你可以為他們買一本兒童聖經，每晚和他們一起讀一個故事。播放適合他們年齡的基於聖經的娛樂節目，幫助他們更好地理解上帝。為他們購買適合年齡的聖經故事書籍也是將耶穌融入他們生活中的一種好方式。教導他們如何祈禱，並解釋與上帝交談就像與朋友交談一樣。



8. 愛你的配偶



愛你的配偶是你為孩子們所能做的最重要的事情之一。許多孩子成長在破裂的家庭中，父母總是在爭吵，甚至更糟。



通過善待你的配偶、用美好的言辭談論對方，並為對方做一些貼心的事情，向孩子們展示你對配偶的愛。這會對孩子們產生深遠的影響，他們會觀察你的一切行為，並從中學習如何對待異性。



即使你和配偶之間有矛盾或爭執，也要注意你們的行為、言語和對待對方的方式。把問題留給你們自己，不要在孩子面前討論這些問題。不要在他們面前說對方的壞話。將這些問題留到私下解決。



9. 同理他們的感受



如果你的孩子正面臨困境，請對他們表示同理心。讓他們知道你理解他們的感受，並告訴他們你也曾經歷過類似的情況。如果你沒有經歷過類似的情況，也要表現出同理心，讓他們知道你正在盡力理解他們的處境。



如今，孩子們面臨著許多你小時候未曾經歷過的問題，比如網絡欺凌、社交媒體成癮、極端的同伴壓力等。如果有你不確定如何處理的情況，可以通過可信的基督教組織進行在線研究，或者咨詢一名持證的基督教輔導員來幫助解決問題。



始終對孩子們表現出同理心，並在他們需要時盡力幫助他們。



10. 投入時間培養孩子



我們每天通過讀聖經、祈禱和聽當代基督教、福音或敬拜音樂來將基督融入我們的生活。這幫助我們過上更敬虔的生活，更像祂。



我們也應以同樣的方式培養孩子。每週或週末抽出一些時間與孩子們一對一相處。如果你有好幾個孩子，可以為每個孩子選擇一個特定的日子。例如，我會在星期一晚上和凱爾一起打籃球。星期二晚上，我和凱蒂一起看電影。星期三晚上，我會和泰勒一起玩。然後在星期五或星期六晚上，全家一起看電影或玩遊戲。



你還應該教導他們生活的道理，以及如何處理不同的情況。教他們如何做事，使他們掌握各種在生活中可以使用的技能。這將幫助他們成為更加全面的孩子。



作為一名基督徒父母，教導孩子們關於上帝的知識並以祂的愛為榜樣非常重要。通過這樣做，你將幫助孩子們認識基督，鼓勵他們與祂建立關係，教他們如何處理不同的情況，並幫助他們成為更加全面的人。今天就花些時間在教養中以基督的愛為榜樣，成為一個出色的父母。



关于作者：Carrie Lowrance是一名一位经验丰富且富有创意的专业作家和编辑，拥有5年以上的工作和自由职业经验，并已自出版10本书。

