7個可能摧毀婚姻的壞習慣

當兩個人承諾結婚時，他們發誓要永遠在一起。然而，隨著歲月的流逝，很容易陷入婚姻的惰性，讓小小的煩惱逐漸發展成壞習慣。這些習慣如果不加以改變，會逐漸侵蝕婚姻的堅固基礎。以下是七個可能對婚姻造成損害的壞習慣：



1 不一起禱告



有句話說「一起禱告的家庭，會一直在一起」，這句話在婚姻中特別真實。撒旦最想摧毀的是一對兩人--尤其是基督徒--在他們的關係中致力於榮耀上帝的團結。摧毀這種團結最有效的方法就是缺乏禱告。當然，看似很容易跳過一天不一起禱告。但很快，這一天會變成兩天，接著三天，最終可能導致幾個月甚至幾年不祈禱。當連接上帝的方式從根源被切斷，夫妻怎能保持與基督的聯繫？



2 不講規矩地爭吵



所有婚姻都會經歷衝突。但當你（或你的配偶）不講規矩地爭吵時會怎麼樣？這意味著發動人身攻擊或貶低對方，以試圖「贏得」爭論。你可能用一些出格的話贏得了爭論，但戰爭才剛剛開始。那些話，如果你沒有道歉，只會堆積起來。就像從牙膏管擠出來的牙膏一樣，你無法收回它們。通過集中於眼前的問題以及隱藏在其背後的恐懼和不安全感，你可以保持婚姻在任何衝突中都能經得起風雨。



3 翻舊帳



當你和配偶爭吵時，你是否專注於當前的問題，還是挖掘過去的錯誤、失敗和罪過？上帝賜予我們記憶，是為了讓我們欣賞過去。但我們必須選擇是讓過去毀掉現在，還是利用它來拯救自己和他人。如果上帝選擇「將我們的罪孽從東到西完全赦免」（詩篇103:12），為什麼我們不能？耶穌明確表示，如果我們不原諒別人對我們的錯誤，上帝也不會原諒我們的罪過。這是一個令人警醒的聲明！這表明了耶穌對基督徒毫無保留地提供與他在十字架上同樣的寬恕的熱情。這並不容易--他的受難也不容易--但他選擇這樣做，是因為他對我們有著極大的愛。我們也需要以同樣的尊重來愛他人。



4 與原生家庭保持不健康的聯繫



創世記中，上帝說男人「要離開父母，與妻子聯合，二人成為一體」是有原因的。你的父母和兄弟姐妹是你童年時期可以依靠的基礎。但一旦你結婚了，你就應該依靠你的配偶，與他們一起建立家庭。這意味著作為家庭單位一起經歷考驗，而不是讓你的父母或兄弟姐妹參與其中。向父母請教意見並無不妥，但如果你更重視父母的意見而非配偶的意見，那就麻煩了。做出重大生活決定時，務必與配偶共同決定，而不是與父母商量。



5 在愛或尊重上設下條件



當婚姻經歷了重大考驗，如不忠或其他背叛跡象時，關係中的受害者可能會感到有權不尊重對方或因害怕再次受傷而拒絕給予愛。但成功婚姻的秘訣在於聖經：「然而，你們每個人都應當像愛自己一樣愛妻子，妻子也應當尊重丈夫」（以弗所書5:33）。作為妻子，我們應該尊重我們的丈夫，不論他們是否值得。當妻子能夠表現出對丈夫的尊重時，我們也能夠尊重自己，從而尊重我們的婚姻。



同樣，丈夫也應愛他的妻子，不論她是否值得。這可能並不總是表現為在公共場合牽手或其他身體上的親密舉動，但愛你的妻子意味著傾聽她，在試煉中支持她，在做決定前考慮她的意見。當丈夫愛妻子時，他也為婚姻帶來了榮譽。擁有榮譽的婚姻最終會回到充滿愛的狀態。



6 優先考慮「正確」而不是「正確的關係」



在當今世界，基督徒更以他們反對什麼而非支持什麼而聞名。如果情況如此，他們的基督形象就會被玷污。在婚姻關係中也是如此。當一方更關心自己是「對的」，而不是「正確的關係」時，婚姻關係就會更像兩個自私的人，只想從關係中得到什麼，而不是付出什麼。每個配偶都必須承諾完全投入婚姻，而不是在衝突中試圖證明對方錯誤。停止在婚姻中追求「正確」和「勝利」，而是效法基督的榜樣，基督終其一生都在給予和捨己，使我們（包括你的配偶）能夠擁有天父所應許的豐盛生命。



7 切斷溝通



婚姻中最好的部分之一是兩個人在臥室內外分享親密感。這意味著雙方都能無懼對方的指責，坦誠表達自己的感受和情感。婚姻應該是一個安全的場所，讓人們能夠充分表達自己。然而，當未解決的傷害和怨恨未被處理時，配偶們會選擇閉口不談，只在表面上進行溝通。這種情況可能會惡化到最佳的溝通只是圍繞「你今天過得怎麼樣？」的程度。任何一方都感受不到足夠的安全感來表達對生活或彼此的不滿。



這樣的關係會退化成僅僅是室友的狀態。基督與教會的關係不應該僅僅是室友。上帝希望與我們有團契，同樣地，我們的配偶也渴望。試想一下，如果你與上帝的關係僅僅是禱告清單，那麼你的關係會有多健康？花時間解決衝突並治癒傷痛，這樣你們才能保持深層次的溝通。



婚姻遠非易事，但當兩個人致力於將其打造為他們最好的關係時，基督就會得榮耀，他們也會享受上帝為他們準備的豐盛愛與歡笑的生活。如果你有這些婚姻習慣，請努力去打破它們。這可能包括將自己錨定在上帝的話語中，尋求教會或治療師的幫助，或尋求責任夥伴的幫助。努力成為你配偶應得的那個人。



Michelle S. Lazurek 是一位屢獲殊榮的作家、講者、牧師的妻子和母親。她曾榮獲多項獎項，並著有多本書籍，現與家人居住於賓夕法尼亞州。

