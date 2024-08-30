年輕人領銜新科技，教會如何在AI世代傳福音？在「北美華人教會二代牧養策進論壇2024」上，李業基牧師探討了超人類主義，強調科技作為一種傳福音的媒介，可以幫助人們尋找具有神形象的獨特身份。



教會二代牧養策略從《智能叛變》開始？



「北美華人教會二代牧養策進論壇2024」由大洛杉磯華人教會同工聯會主辦，於8月19日在線舉行。主辦方指出，許多新科技的領袖都是年輕人，年輕人也更容易掌握和使用新科技。科技的吸引力遠勝於我們的傳道，因此若要吸引年輕人，就不能忽視AI或科技。然而，如何傳達信息而不被時代的潮流所定型，是一個值得思考的問題。



在論壇的第一場專題研討會上，匯點教會（Crosspoint Church）的李業基牧師以「AI或新科技與下一代事工的交錯進退」為題，首先介紹了AI的幾個基本概念。



李牧師提到了《智能叛變》（I, Robot），這是美國作家艾薩克·阿西莫夫（Isaac Asimov）於1950年出版的一部科幻小說短篇集，收錄了9篇短篇小說。書中提出了機械人三定律：第一，機械人不得傷害人類，或坐視人類受到傷害；第二，機械人必須服從人類命令，除非命令與第一定律衝突；第三，在不違背第一或第二定律的前提下，機械人可以保護自己。



這引發了一個問題：人工智能會否對人類構成威脅？如果人工智能的目標僅是模仿人類智能，那麼威脅是有限的；但如果它的目標是超越人類智能，威脅則顯而易見。



超人類主義與神的形象



李牧師提出了另一個概念：「超人類主義」，即人類可以通過自我進化來提升人性。美國哲學家約翰·塞爾（John Searle）於1980年設計了「中文房間」實驗，以推翻強人工智能（機能主義）提出的觀點。實驗要求參與者設想一位只懂英語的人身處一個封閉的房間中，房間內有一本中文翻譯程序的書。當寫有中文的紙條通過小窗口被送入房間，房間中的人可以根據書中的程序翻譯這些文字並用中文回覆，儘管他完全不懂中文。塞爾認為，這過程可以讓外界誤以為這人精通中文，這也推演出人類通過自我進化成為超人類的可能性。



在AI說謊的時代更加需要傳道



然而，李牧師指出，人類擁有獨特的身份，具有神的形象，並受託治理一切。亞當與夏娃吃了禁果後，「超人類」反而變成了「人類後」，甚至連原本的人類也不如。因此，人類需要在耶穌基督裡重生。



那麼，在人工智能時代，人為什麼還需要學習呢？李牧師以樂理為例，指出懂得樂理能讓我們欣賞音樂表演，並能判斷演奏的正確性。因此，教會必須向下一代傳道，使他們保持警醒。《提摩太後書》3章13節提到：「只是作惡的和迷惑人的，必越久越惡，他欺哄人，也被人欺哄。」



李牧師強調，人工智能製造的虛假訊息和影像迷惑人心，在這個說謊的時代，傳道更加必要。福音是不能打折的，透過傳道，人們才能認識自己，並認識當前的科技。《提摩太後書》4章5節指出：「你卻要凡事謹慎，忍受苦難，做傳道的工夫，盡你的職分。」科技競賽如同馬拉松，善用科技的細節，可以成為傳福音的一種有效媒介。

