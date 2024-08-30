調查：唱聖詩《奇異恩典》改善心臟健康

一項新研究發現，唱《奇異恩典》（Amazing Grace）可能與改善心臟健康有關。研究結論指出唱歌被視為一種安全的治療干預，適用於可能因身體或骨科限制而無法參與傳統運動的老年人群。



這項研究由威斯康辛醫學院（Medical College of Wisconsin）的研究人員進行，旨在了解這首深受喜愛的聖歌對患有冠心病的老年人的心血管健康有何影響。



研究參與者被要求從幾首歌曲中選擇兩首來唱，包括美國「地下國歌」之稱、美國民謠歌手伍迪·格斯里（Woody Guthrie）的《這片國土是你的土地》（This Land Is Your Land）；披頭四（Beatles）的《嘿，朱利安》（Hey Jude）；喬琳（Jolene）的《多莉·帕頓》（Dolly Parton）；聖詩《奇異恩典》。他們必須每首歌唱10分鐘。



研究人員在每個人唱歌期間前後測量了血管功能，發現《奇異恩典》的效果最大（22.3%），而民謠《這片國土是你的土地》的效果最小（10.1%）。



研究人員強調，雖然他們的研究規模較小（65人），這只是一項「嚴格的探索性分析」，但這些發現可能為未來音樂醫學研究提供假設。



研究結論指出，唱歌應該被視為一種可訪問且安全的治療干預，適用於可能因身體或骨科限制而無法參與傳統運動的老年人群。



《奇異恩典》是在1772年由前奴隸販子約翰·牛頓（John Newton）寫的，他後來歸信基督教，並成為一位聖公會牧師；《奇異恩典》的歌詞反映了他的信仰之旅 ，這首聖歌至今仍是教堂禮拜中的常客，甚至在非基督徒中也很受歡迎。



著名基督教聖詩《奇異恩典》（Amazing Grace）去年誕生250周年，侯城的博物館舉行展覽，探討約翰·牛頓的一生、他在廢奴運動中的作用，以及《奇異恩典》的寫作和發展。

