團體協助學生適應新學年 聖雅各福群會促察覺「異常信號」

新學年開始，聖雅各福群會青年服務提出四個「異常信號」及建議，呼籲學生在學習出現困難時尋求支援。中華基督教會香港區會神學牧職部社會關注小組祝福學生和家庭，並求主賜智慧予教育決策者。



學生及家長提前察覺「異常信號」



聖雅各福群會青年服務針對學生在新學年適應過程中可能出現的四個「異常信號」，提出相應的建議，協助學生及家長提前察覺及應對，以順利開始學年。



首先，學習表現突然大幅下降，建議尋求老師和同學的協助、善用學校資源提升學習效能。其次，學生若出現社交逃避及退縮的行為，建議盡量參與校園社團活動、拓展社交圈。



此外，作息紊亂或身體不適之時，學生需注意充足的睡眠、飲食均衡、多做適度運動。最後，出現情緒大幅波動負面想法，建議學生尋求社工的協助、定期進行舒展身心的活動，如運動、靜觀練習等，疏解壓力。



求主賜智慧予教育決策者



中華基督教會香港區會神學牧職部社會關注小組在開學前夕，為進入新學年的學生禱告，向創造萬物和生命的主表達感謝，並求主賜智慧予教育者幫助學生建立正確價值觀；祈求學生適應新學年各種挑戰。



禱文內容分為幾個主要部分，開始時讚美上主作為天地和萬物的主宰，並承認祂掌管人類歷史和受造世界的主權。



祈求上主啟迪教育政策決策者的智慧，讓學校不僅是知識的傳授地，更是培育學生美德的地方。同時，祈求能在教育界建立信任和支持的氛圍，以激勵教育工作者共同努力。



對學生教育的期望時，希望教育工作者能夠以愛心和真理教導學生，幫助他們建立正確的價值觀，為社會貢獻力量。



同時祝福學生，祈求他們能夠適應新學年的各種挑戰，藉著基督的光增加智慧和判斷力，鼓勵他們選擇善良、追求公義。同時，努力抵抗網絡虛擬世界的誘惑，享受健康而愉快的成長。



最後是對家庭的祝福，希望學生的家庭在忙碌中能有合適的時間安排，消除憂慮，建立良好的親密關係。並且鼓勵家庭與學校互相配合，支持孩子的成長。

