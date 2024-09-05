首屆「iStage戲劇節」開幕：《耶穌在廟街》音樂劇揭示愛情真諦









基督教福臨教會與iStage劇團聯手推出的原創音樂劇《耶穌在廟街之誰先愛我們》，以廟街牧師黎振滿與師母巧雲的真人真事為背景，描繪一對面臨分手的情侶如何跨過決裂危機。



基督教福臨教會與iStage劇團合作推出的原創音樂劇《耶穌在廟街之誰先愛我們》，於8月30至31日在上環文娛中心圓滿舉行。作為首屆「iStage戲劇節」六個節目中的開幕節目，三場演出引起觀眾熱烈反響。



該音樂劇以廟街牧師黎振滿（Sam叔）及師母巧雲的真人真事為背景，以感情關係作切入點，訴說另一角度的「廟街行傳」。



故事講述被譽為模範夫婦的Sam叔和巧雲計劃為教會開辦婚前輔導班，豈料與女友正值分手邊緣的Paul苦苦哀求Sam叔破例讓他參加。相反女友Winnie卻顯得心灰意冷態度消極。在過程中，Sam叔和巧雲竟然透露，他們原來也面對過決裂危機而最終化解。



劇情以一對戀人的情感困境為核心，並巧妙地交織了Sam叔和巧雲面對過的情感挑戰，在服事、婚姻、家庭之中，倚靠神跨越難關，並且藉著其經驗祝福下一代。音樂劇的演出時長約一個半小時，結束後十至十五分鐘舉行座談會。主辦單位早前發出祈禱文，願這齣音樂劇能榮耀主的名，藉著Sam叔和巧雲、演員的演出讓人認識主。



黎振滿牧師在宣傳視頻中提到，廟街是他被聖靈感動，並選擇從這裡開始傳揚福音的地方。因著耶穌快到耶路撒冷看見城就為它哀哭，他在1986年領受耶穌基督的感動和異象從廟街開始與師母一起追尋「廟街夢」。



1988年創立福臨教會堅持不放棄、受苦的心志作為兵器，黎振滿牧師強調：「聖靈再一次澆灌將耶穌在廟街的精神、恩膏、能力釋放在年青人，修補與神之間的關係，領受能力將福音傳遍地極。」



iStage劇團則在臉書上發布消息，表示一直致力於推廣原創劇文化，除了每年定期推出原創主舞台演出外，還一直希望提供一個實踐「原創理念」的平台。基於這一願景，本年度iStage將舉辦首屆「iStage戲劇節」，匯聚六個風格迥異的藝團及組織，並為他們提供專業的文本、導演、技術指導及製作資助，以體現「舞台共享，戲劇共賞」的精神，為觀眾帶來一系列優秀的原創劇目。



原創音樂劇《耶穌在廟街之誰先愛我們》



演員：倪光華飾演Sam叔、盧凱韻飾演巧雲

導演/ 編劇：劉浩翔（iStage藝術總監兼戲劇節文本指導）

榮譽顧問：冼杞然

