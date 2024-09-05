中日基督教團體出席研討會：應對老齡化社會提倡和平

中日基督教團體8月展開交流，中國基督教女青年會訪問日本參與研討會，探討老齡化社會應對措施。中國基督教青年會亦參與廣島基督教青年會國際青年和平研討會、廣島市和平紀念儀式。



中國基督教女青年會：應對老齡化社會



中國基督教日報（China Christian Daily）報導，中國基督教女青年會應日本基督教女青年會邀請，由六位領袖組成的團隊8月26至30日訪問日本，參加研討會，主題包括「中國女青年會面對老齡化社會的挑戰與應對」、「中國女青年會在中國婦女和兒童事業發展中的角色」，並且提出見解和應對措施。



中國基督教女青年會分享在不同發展階段獲得的經驗，不僅增強話語權還提升國際影響力。除了參與研討會，來自全國總會及上海、成都、杭州的基督教青年會代表團還考察京都、大阪、橫濱、東京的多功能俱樂部、老年服務中心及就業服務中心等設施。



日本基督教女青年會：提倡和平教育



日本基督教女青年會則表示，在促進和平方面已經努力數十年，持續反對日本政府對憲法第九條的修訂，該憲法規定日本放棄戰爭 。自2004年起，中日韓基督教女青年會共同舉辦「廣島朝聖活動」，而自2007年以來則開展了「南京和平朝聖活動」。



這些和平教育活動旨在激發年輕人以歷史為鑑，強調和平和未來的重要。此外，兩國基督教女青年會自2007年起合作進行居家養老方面的培訓，以促進更專業的養老服務發展。



最後，雙方表達希望通過「交流互動」擴大合作的願望，同意在和平教育、老年服務、青年文化交流及主題研討會等領域加強合作。同時計畫通過專案化、制度化及可持續的合作機制實現這些目標，並以兩國全國理事會為平台，探索兩國城市級基督教女青年會之間的合作潛力。



中國基督教青年會：參加廣島市和平紀念儀式



中國基督教青年會、上海基督教青年會、西安基督教青年會應廣島基督教青年會邀請，三名工作人員8月3至8日參加在日本廣島舉行的「2024年廣島基督教青年會國際青年和平研討會」。



是次研討會主題為「與朋友一起傳遞希望的接力棒」，吸引了來自中國、日本、菲律賓等國的44名青少年學生和基督教青年會工作人員參與。活動包括聆聽原子彈倖存者的證詞、參觀原子彈爆炸遺址、廣島和平紀念博物館和和平紀念公園，以及參加廣島和平紀念儀式、和平研討會主題小組討論和放飛和平燈籠的傳統。



87歲倖存者小倉惠子的證詞，讓與會者對79年前廣島原子彈爆炸造成的毀滅性破壞，難以磨滅的心理創傷有了更深刻的認識。



中國青年盼地區及世界和平



中國基督教青年會代表團也參與了廣島市和平紀念儀式和本安橋下和平燈籠放飛儀式。



在閉幕儀式上，三位青年代表分享了中國基督教青年會與當地基督教青年會合作開展的特色服務項目、和平教育的倡導與實踐，以及為促進地區和世界和平所做的持續努力。



上海基督教青年會義工分享對這次廣島之行的感受，「人們對和平產生了渴望，和平應該源於相互理解，這次活動開闊了我的視野，讓我結識了新朋友。」



國際青年和平研討會（International Youth Peace Seminar）自1978年創辦以來，一直是廣島基督教青年會的旗艦計劃，吸引了來自世界各地該會的眾多年輕人參加。該計劃旨在教育年輕人了解戰爭的原因、悲劇和威脅，並為他們提供一個分享想法和願望、致力於建立和平的平台。

