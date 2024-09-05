關於敬拜 撒旦常給我們的10個謊言

敬拜是基督徒生活中不可或缺的一部分。它幫助我們鞏固與神的關係，提醒我們專注於祂的話語。正如人體需要食物和水一樣，我們的靈命健康也依賴於敬拜。沒有敬拜，我們的心就會變冷，我們的信仰也會枯萎。



聖經告訴我們，魔鬼會不擇手段地將我們與神分隔開來。《彼得前書》5:8甚至警告我們："務要謹守，儆醒。因為你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。"



我們的敵人會等待、策劃，並伺機尋找我們生命中的任何弱點。毫不奇怪，他會試圖破壞我們的敬拜。在未來的日子裡，務必要穿上神的全副軍裝，並防止這10個謊言奪走你的喜樂！



1,敬拜完全關乎你自己



你需要一個充滿敬拜氛圍的環境、充滿敬拜感的音樂，以及在一座具有敬拜感的建築裡。如果禮拜的領導者沒有做得恰到好處，而你無法敬拜，那就是他們的錯。



2, 你應該從敬拜中"得到些什麼"



如果你離開教會時無法明確說出你"從禮拜中得到"了什麼，那麼有人極大地辜負了你。



2, 敬拜無關緊要，毫無意義



數以百萬計的美國人正在相信這個謊言。你只需看看如今有多少人完全不去教會參加主日禮拜。



4, 只有激動人心、充滿情感的敬拜才有意義



如果敬拜不是大聲的、快速的、強烈的，那它就不算數。



當聽到人們貶低那些更傳統、更克制、更正式的敬拜方式時，你會明白這個謊言已被接受。我們常說敬拜儀式沉悶、死氣沉沉、令人昏昏欲睡、冷漠無情。人們是否想到，唯有天父才是敬拜的唯一裁判？



5, 你所奉獻的質量並不重要



閱讀舊約的《瑪拉基書》可以看到這種愚昧。當時，人們將有病的動物作為祭品帶到聖殿。天父不是傻子，祂明白何為侮辱。



你奉獻的數額和你敬拜的真誠都很重要，但這並不像我們所想的那樣。那位寡婦（馬可福音12章）投了兩個小錢，但主說她的奉獻是當天最大的。這裡的要點很明顯：奉獻的重量來自於它對我們的價值。



6, 建築結構必須有助於敬拜



我的朋友麥克·坎納迪講述了一位美國傳教士的故事，這位傳教士去了一個他（麥克）曾經擔任傳教士的非洲國家，並向那裡的信徒講授如何建造教堂和主日學空間等。麥克笑著說："那裡的人知道如何舉行教會：在最近的一棵芒果樹下。"



7, 別人都比你敬拜得好



只有你會感到無聊、難以集中注意力，並且在禱告時思緒飄忽。



8, 你微不足道的敬拜對主來說是一種侮辱



與其冒犯主，不如你乾脆不來。



9, 我們付錢給牧師來為我們敬拜



我們的工作是來教會觀看他們的表演，然後進行評論。如果我給了他們及格的評分，那麼我的工作就完成了。



10, 敬拜是一種被動的活動



當我們的敬拜領導者做好自己的工作時，我們就會敬拜。敬拜是發生在我們身上的事情，而不是我們主動去做的事情。我是否有感覺並不重要；重要的是我可以勾掉本週的敬拜。(资料来源：crosswalk)

